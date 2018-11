Asiat oikeisiin mittasuhteisiin

Ystäväni ja seuraaviin eduskuntavaaleihin tulevat ”kilpakumppanini” Miikka Kortelainen (vas.) ja Raimo Piirainen (sd.) aloittivat vaalikampanjan Kainuun Sanomissa (27.11.2018). Varsinkin Kortelaisen kirjoitus sisälsi niin paljon mielikuvapolitikointia, että asiat on syytä laittaa oikeisiin mittasuhteisiin.

Keskustavetoisen hallituksen toimesta Suomi on nostettu jaloilleen. Suomessa työllisyysaste on nyt huippulukemissa moneen vuosikymmeneen, voimme olla tästä aidosti iloisia. Kainuussa työllisyystilanne on paras 30 vuoteen. Moni suomalainen ja kainuulainen on saanut töitä. Tällä linjalla on jatkettava, jos tahdomme taata huolenpidon tulevinakin vuosikymmeninä kautta maan.

Keskusta ja maan halllitus eivät ole unohtaneet aluepolitiikkaa, vaikka näin molemmissa kirjoituksissa väitettiin. Miten olisikaan käynyt esimerkiksi Terrafamelle ilman hallituksen aktiivisia toimenpiteitä? Tärkeintä on, että Sipilän hallitus uskoi! Terrafamen työntekijät ja johto ovat sitten näyttäneet, mihin pystytään, kun mahdollisuudet annetaan.

Kortelainen otti kirjoituksessaan esille myös koulutuksen. Hän jätti kuitenkin mainitsematta sen, että koulutusleikkaukset ovat tapahtuneet usealla vaalikaudella. Kaikki puolueet ovat olleet osallisia näissä päätöksissä tavalla taikka toisella.

Nyt kun maan talous kasvaa ja työllisyys kohenee, on selvää, että panostuksia koulutukseen ja osaamiseen tarvitaan. Monilla aloilla koetaan jo työvoimapulaa. Varsinkin täällä Kainuussa. Tämä on jo kasvun jarru, johon on pureuduttava todenteolla. Keskustan puoluevaltuusto esittikin viikonloppuna konkreettisia toimia mm. ammattillisen koulutuksen kehittämiseen.

Hämmästelin suuresti maakunta- ja soteuudistuksen kritiikkiä Kortelaisen kirjoituksessa. Vasemmistoliito on siis on valmis lopettamaan Kainuun maakunnan ja luovuttamaan vallan ministeriöiden käsiin? Minusta on hyvä, että alueille annetaan lisää valtaa omissa asioissa sote- ja maakuntauudistuksen myötä. Maan hallitus antoi luvan myös Kajaanin uuden sairaalan rakentamiseen ja synnytysten jatkamiseen Kajaanissa. Nämä ovat huikeita asioita Kainuulle.

Mitä tulee tiestön ja rautateiden runkoverkkoon, niin haluan muistuttaa Piiraiselle, että kaikkiin maakuntakeskuksiin ulottuu maanteiden ja rautateiden pääväylä.

Asetus ei määrittele tai ohjaa Suomen väyläverkoston investointeja ja kehittämistä. Investointi- ja kehittämisohjelmasta päätetään myöhemmin 12-vuotisessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Tämä tuo pitkäjänteisyyttä väylien hoitoon.

Tällä vaalikaudella väyläverkoston korjausvelkaa hoidettiin miljardi euroa suuremmalla summalla kuin edelliskaudella SDP:n ollessa hallituksessa.

Ensi talven talvikunnossapitoon lisätään varoja merkittävästi. Huhtikuun vaalien jälkeen on jatkettava samaa suuntausta, jota kautta myös pääväyläverkostoa voitaisiin laajentaa ja kuntoa parantaa.

Timo Korhonen

kansanedustaja (kesk.), Sotkamo