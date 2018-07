Avoin kirje Veikko Huovisen elämäkerran tekijälle

Arvoisa Eero Marttinen!

Ensinnäkin kiitän kirjoittamastanne Veikko Huovisen elämäkerrasta Hiljaisen hymyn mies. Se on ansiokas kuvaus kirjailijan moniulotteisesta elämästä ja tarjoaa paljon uutta tietoa Huovisesta henkilönä ja hänen kirjailijakarriääristään.

Itse olen aina lukenut innolla Huovisen teoksia ja kirjoittanutkin niistä mm. Helsingin Sanomissa 1970- ja 1980-luvuilla, jolloin toimin lehden vakituisena avustajana. Laadin myös Huovisesta kirjailijamuotokuvan, joka julkaistiin esseekokoelmassani Kirjailijoita ja epäkirjailijoita (SKS 1983).

Kriitikkona olen mielestäni pyrkinyt aina ymmärtämään Huovisen lähtökohtia ja lähestymään häntä ensisijaisesti taiteilijana, sanan taitajana, samalla kun olen ihaillut hänen taitoaan tarttua paitsi ajankohtaisiin aiheisiin myös tabuihin pelkäämättä seurauksia.

Hieman yllätyin lukiessani elämäkerrastanne analyysiä Huovisen Veitikan vastaanotosta. Olen nimittäin arvostellut teoksen Helsingin Sanomissa 6.11.1971. Kun teoksenne sivuilla 153 ja 154 siteerataan kritiikkiä, hämmästyin, koska en referaatista tunnistanut lainkaan kirjoittamaani arvostelua. Itse jutun otsikko on oikein, mutta kirjoitus on merkitty Pekka Tarkan nimiin.

Arvosteluni sisälsi kyllä maininnan siitä, että Huovinen on ”hulluttelija ja valmis omiin tarkoituksiinsa väärentämään historiaa”. Mutta toisin kuin referaatissa oletetaan, korostan kritiikissäni tätä myönteisenä piirteenä, koska kirjailija ”tekee sen taiten, historiankirjoituksen parodiaan saakka”. Totean myös yhteenvedossa, että Veitikka on rento kirja, ”niin rento kirja, että vaatii jännittynyttä tarkkavaisuutta, kriittistä mieltä”. Luonnehdin lopuksi teosta ”huikeaksi paradoksiksi, joka vetää kasvot hymystä irvistykseen, kauhistuksesta vapauttavaan nauruun”.

Arviossani myös siteeraan Huovisen esipuhetta, jota luonnehdin ironiseksi. Kirjoitan: ”Veijariteoria ei saane ainakaan aluksi suurta suosiota, epäilee Huovinen. Sotaveteraaneista on näet vastenmielistä alkaa uskoa, että he tappelivat kaikkensa uhraten rienaavan petkuttajan ja velikullan oikkuja noudattaen. Hyödyllisen aatteen puolesta taistelivat vain neuvostosotilaat, veistelee Huovinen. He saivat hallintaansa puolet Euroopasta ja panivat Renatea, Elkeä ja Helgaa Berliinissä 1945 suuresti nautiskellen.”

Tämä lainaus Huovisen esipuheesta on kääntynyt itseään vastaan, kun sitä käytetään perusteluna sille, miten ”Tarkka väärentää Huovisen kirjaa samalla kun suurina taistolaisvuosina antaa ymmärtää, että hän kantaa suurta huolta, mitä suomalaiset sotaveteraanit tästä kaikesta ajattelevat”.

Ajatus hyppää tässä kauaksi varsinaisen kritiikin sisällöstä: myötäsukainen kritiikkini alistetaan välineeksi kirjallisuuspoliittisessa keskustelussa, josta en tunnista tarkoitusperiäni.

Vertailun vuoksi huomautan, että aiemmissa Huovis-monografioissa – niin Seppälän, Liukkosen kuin Rajalankin kirjoittamissa – Veitikka-arviotani on luettu kirjaa ymmärtävänä, ”Huovisen kanssa samalle aaltopituudelle pääsevänä” tai ”asiallisena ja oivaltavana”.

Pahoittelen, jos olen aiheuttanut faktantarkistuksellani mielipahaa. Kommenttini koskee vain yksityiskohtaa, jonka korjaaminen on henkilökohtaisessa intressissäni enkä suinkaan halua arvostella elämäkerran kokonaisuutta – onhan kysymyksessä ensimmäinen perusteellinen Huovisen elämäkertaan paneutuva teos, kun aiemmat monografiat ovat olleet vahvasti kirjailijan tuotantoon painottuneita.

Parhain terveisin

Juhani Niemi

Suomen kirjallisuuden professori (emeritus), Hämeenlinna