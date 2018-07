Hyvin menee, mutta niin pitääkin

Nykyinen hallitus on osoittanut olevansa toiminnan ja tulosten hallitus. Maan talous on lähtenyt vahvaan kasvuun, ja tällä vaalikaudella on tullut jo lähes 90 000 uutta työllistä. Sinisen työministerin toimet työllisyyden parantamiseksi jatkuvat: akuuttia osaajapulaa ratkaistaan panostamalla noin 60 miljoonaa muuntokoulutuksiin ja alanvaihdon täsmäkoulutuksiin.

Vaikka taloudenpidon on oltava tiukkaa, inhimillisyydestä ei pidä koskaan tinkiä. Sinisten mielestä tukea tulee kohdentaa sitä eniten tarvitseville.

Ministeri Pirkko Mattila ajoi vähäväkisten asiaa, lääkekattoa alentamalla ja vähimmäispäivärahoja korottamalla 80 eurolla kuussa. Erinomainen uudistus on myös Sampo Terhon aikaansaama oppimateriaalilisä, joka auttaa jopa 40 000 nuorta toisen asteen opintojen kustannusten kanssa.

Kehysriihessä tehtiin myös sisäiseen turvallisuuteen tärkeitä parannuksia. Poliisille ja Suojelupoliisille osoitettiin lisärahoitus, seksuaalirikollisten rangaistuksia kovennettiin ja sakkojen muuntorangaistus palautettiin. Lisäksi jatkossa varusmiehet ovat oikeutettuja samoihin tapaturmakorvauksiin kuin rauhanturvaajat. Se on oikeus ja kohtuus.



Hallituskauden viimeinen vuosi tulee olemaan kolmen edellisen tavoin toiminnan ja tulosten vuosi. Paljon tehtävää on vielä edessä, mutta keskeiset tavoitteet saavutetaan.

Suomella menee nyt ihan hyvin. Työllisyysaste lähestyy huimaa vauhtia 73 %:a ja mieliala on korkealla. Suomen talouden kasvu on Pohjoismaiden paras.

Miksi siis ruikuttaa ja synkistellä. Suomella menee hyvin, mutta niin pitääkin.

Siniset kantavat sen vastuun, johon sitouduttiin kolme vuotta sitten. Me emme pakoile ja piiloudu. Suomi nousi kolmessa vuodessa talouden ojasta menestyksen parrasvaloihin.

Matti Torvinen

kansanedustaja, Sinisen tulevaisuuden puoluesihteeri, Rovaniemi