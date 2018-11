Joskus osakekurssit kääntyvät laskuun

Finanssikriisin jälkeen noin kymmenen vuotta sitten maailman rahamarkkinoilla koettiin nopea pörssikurssien lasku, jota seurasi kuitenkin voimakas nousujakso.

Finanssikriisin syntyessä, vuonna 2007, kaikki maailman suuret pörssit syöksyivät voimakkaaseen laskuun. Kahdessa vuodessa pörssissä noteerattujen osakkeiden kurssit laskivat 61 prosenttia myös Suomessa.

Sen jälkeen kurssit ovat nousseet lähes yhtäjaksoisesti noin kymmenen vuotta. Vuosina 2009 – 2011 nousua toteutui 98 prosenttia. Parin seuraavan vuoden aikana toteutui 34 prosentin korjausliike ja vuodesta 2012 alkaen tähän päivään kurssit ovat jyränneet ylöspäin 118 prosenttia.

Lähihistorian pisin yhtäjaksoinen nousukausi kesti lähes kahdeksan vuotta (1992 – 2000) ja sitkein laskukausi noin neljä vuotta (1973 – 1977).

Sadan vuoden jaksossa osakesijoitusten kasvu on ollut roimasti parempi kuin korkosijoituksissa ja selvästi parempi kuin kiinteistöissä.

Pitkän nousukauden aikana on ymmärrettävää, että kiinnostus osakesijoittamiseen kasvaa. Kaupankäynnin volyymit ovat lisääntyneet Helsingin pörssissä ja uusien yhtiöiden listautumiset ilahduttavat.

Pääomarahastojen pääomat ovat kasvaneet yli 100 miljardin euron. Pitkän noususuhdanteen aikana myös tarjonta kasvaa voimakkaasti. Kuluttajille tarjotaan uudenlaisia sijoitusinstrumentteja.

Tavallisen sijoittajan tasolla koetut onnistumiset saavat tuntemaan mielihyvää ja lisäävät uskoa omaan päättelykykyyn. Talouselämää seuraava voi havaita kuinka alan seminaarien tarjonta on kasvanut ja suppeankin kokemuksen omaavien sijoitusblogien pitäjät saavat kymmeniä tuhansia seuraajia.

Arvostamani sijoitusguru Seppo Saario kirjoittaa suositussa kirjassaan ”Miten sijoitan pörssiosakkeisiin” osakekaupan sykleistä seuraavasti:

”Nousun päättymisvaihe alkaa olla käsillä, kun kaikki puhuvat pörssiasioista. Kehitys vaikuttaa ruusuiselta, eikä kurssien nousulle näytä olevan rajaa”.

”Laskun alussa yhä useampi sijoittaja havaitsee, että voittojen tekeminen on vaikeaa, jopa mahdotonta, vaikka yhtiöiden tulokset ovat erinomaisia”.

Pörssissä noteeratuilla yhtiöillä menee niin maailmalla kuin meilläkin hyvin. Kuitenkin, vain tulosodotuksen ylittäviä yhtiöitä odottaa lievä kurssinousu tai osakkeen arvon säilyminen entisellä tasolla.

Normaali hyvä tulos johtaa monesti käsittämättömältä tuntuvaan kurssilaskuun. Ilmiön taustalla lienee tulevaisuuden odotusten heikkeneminen.

Olen lukenut ja kuunnellut viimeisten viikkojen aikana useita alustuksia maailmantalouden tilasta ja suhdanteen mahdollisesta taittumisesta. Kiinan kasvun hidastuminen, Italian ongelmat tai puhdin hiipuminen USA:ssa toistuvat. Kiitos niille alustajille tai kirjoittajille, jotka ovat muistuttaneet meitä siitä, että osakemarkkinoilla trendeillä on ollut taipumus vaihtua. Nykyisen nousuputken jälkeen tulee taas laskukausi.

Suomessa on yli miljoona ihmistä, joilla on joko osakkeita tai rahastotalletuksia. Merkittävä osa sijoittajista on pitkän tähtäimen tallettajia, joiden päämäärä on lähivuosia kauempana eikä yhdellä suhdanteella ole heille merkitystä. Lyhyellä tähtäimellä suhdannekierto kannattaa kuitenkiin ottaa huomioon.

Kari Sissala