Vera Arjoma/Arkisto

Kirjoittajan mielestä Kajaanin Kaupunginlammen saamiseksi uintikelpoiseksi on huolehdittava epäpuhtauksien syiden poistamisesta ja koko vesistöketjun Syväojanpuro–Vimpelinlampi–Pyykönpuro–Kaupunginlampi puhdistamisesta ja kunnostamisesta.

Kajaanin Kaupunginlammen kunnostamisesta on tehty kuntalaisaloite. Aloite on kannatettava, sillä lammen veden tila on heikko, eikä se ole mikään uusi asia.

Olen 1960-luvulla nähnyt ja elänyt mukana Kaupunginlammen suuruuden ajat, joten sen nykyinen tilanne surettaa.

Ollessani kaupunginvaltuustossa kyselin jo 1990-luvulla lammen veden laadun perään.

Edustamani sos.dem. -valtuustoryhmä teki jo silloin koko ketjuun Vimpelinlampi-Pyykönpuro-Kaupunginlampi liittyviä valtuustoaloitteita.

Yhden aloitteemme perusteella Kajaanin kaupunki tutkitutti, mitä epäpuhtauksia Vimpelinlammen vesi ja siihen laskeva Syväojanpuro sisältävät.

Kaikkien yllätykseksi suurimmat epäpuhtaudet eivät tulleetkaan golf-kentän nurmikkoon käytettävistä tuotteista, vaan ne olivat asutuksen jätevesissä olevia mikrobeja.

Tämä johti päätelmään, että ne tulevat lähinnä Hevossuon alueella vuosikymmeniä käytössä olleista jätevesien imeytyskentistä.

Epäpuhtaudet ovat aikojen saatossa valuneet ja ilmeisesti ainakin vielä tuolloin valuivat Syväojan puroon ja siitä Vimpelinlampeen, josta vedet valuvat Pyykönpuroa pitkin Kaupunginlampeen.

Tuon selvityksen saatuamme jäimme odottamaan Hevossuon alueen talouksien liittämistä viemäriverkon piiriin.

Sillä pelkän Kaupunginlammen puhdistaminen ei anna kestäviä tuloksia ja olisi ollut hukkainvestointi.

Sitä en tiedä, missä vaiheessa tuo viemäröinti tällä hetkellä on.

Saadaksemme Kaupunginlammesta jälleen uintikelpoisen, on huolehdittava epäpuhtauksien syiden poistamisesta ja koko vesistöketjun Syväojanpuro-Vimpelinlampi-Pyykönpuro-Kaupunginlampi puhdistamisesta ja kunnostamisesta.

Pysyvämpien tulosten aikaansaamiseksi puhdistus- ja kunnostustyö on aloitettava ketjun alkupäästä.

Hannu Kemppainen,

kaupunginvaltuutettu 1989-2012(sd.)