Liikenneväylien liukkaudesta ja liukkauden torjunnasta

Liukkauden ehkäisy alkaa jo aurauksen yhteydessä. On varauduttava, että koneessa on oikealla tavalla uritetut terät erityisesti kevytliikenneväylien ja pihojen aurauskalustossa.

Sileillä terillä saadaan aikaan liukkaita väyliä, joita Pentti Harmainen kirjoituksessaan HS 21.1.2018 nimitti Helsingin jalkakäytäviä ”luistinradoiksi”. Moni jalankulkija oli samaa mieltä. Todennäköisesti ei ole ennakkoon varauduttu riittävästi terien vaihtoon ja hiekoitukseen. Ennakkovarautuminen on sää-/kelimuutoksiin lähes yhtä tarpeellinen kuin pelastuslaitoksen tai armeijan varautuminen?

Muistan hyvin, kun ei ollut valmiiksi sopivia teriä saatavilla, vaan värkkäilimme itse täällä Kajaanissa urateriä. Koeajoimme erilaisilla urituksilla valmistettuja teriä käytännön töissä, löytääksemme sopivimman vaihtoehdon kullekin koneelle. Testiä oli tekemässä silloin nuori kuljettaja, joka jää pian eläkkeelle. Niin kauan siitä on aikaa kulunut.



Näiden testitulosten perusteella uritettujen terien valmistus aloitettiin Suomen Tieterät Oy:ssä, joka on jo lopettanut toimintansa. Teriä on yhä saatavilla, mutta valmistajana on toinen yritys. Tämän kokeilun hyöty oli, että Kajaanissa kaikki kadut, polut ja pihakin on aurattu uritetuilla terillä jo ennen vuotta 2000.

Tämän lisäksi liikenneväylien ja pihojen liukkauden torjuntaa tehdään hiekoittaen, johon asutuskeskuksissa käytetään hienorakeista sepeliä. Valtateillä pikkupakkasella ja nollakelillä käytetään suolaliuoksia, joilla saavutetaan lähes kesäinen keli. Pakkasella valtateillä käytetään hienoa hiekkaa tai karhennusta tien pinnalle. Suolaliuosta ei voida käyttää taajamissa missä liikutaan jalan tai pyörillä, koska kura lentää ja kantautuu sisälle kiinteistöihin.

Yleisesti suurimman ongelman liukkaudentorjunnassa / hiekoituksessa aiheuttaa lämpötilan muutokset vuorokauden aikana. Aamuisin hiekoitus toimii, päivällä auringon lämmön vaikutuksesta sepeli painuu jään sisään ja illalla lämpötilan laskiessa tien pinnat jäätyvät uudelleen. Auttaisiko tuolloin illalla suoritettava hiekoitus tai karhennus ongelmapaikoissa?

Liikkujien täytyy muistaa, että kesäkeliä ei saavuteta runsaillakaan liukkaudentorjunnan toimenpiteillä, vaan liukkautta vastaan voi varustautua omatoimisesti.

Jalkineteollisuus on istuttanut nastoja kengän pohjiin ja markkinoilla on myynnissä useanlaisia irrotettavia liukuesteitä. Ikäihmisenä turvaudun aina vähänkin liukkaalla kelillä liukuesteisiin. Valitettavasti monen yleisen tilan lattiat eivät kestä liukuesteiden käyttöä. Tällöin toivoisin tilan haltijoilta samanlaista vastaan tuloa kuin Kaukaveden uimahallilla, jossa yleisön käyttöön on varattu maksuttomat tossut.

Matkustelin maaliskuussa muualla ja samalla tein vertailua liukkaudentorjunnassa. Vähän oli samantasoisia ja vielä vähemmän paremmin hoidettuja katuja ja pihoja kuin Kajaanissa. Hiekoitelkaa ammattilaiset ja me kömpelömmät käytämme liukuesteitä, odotellaan kevättä ja pölyä sekä lämmintä kesää.

Näin näkee vuosikymmenien ajan kunnossapidossa mukana olleena

Tapio Hirvonen

Kajaani