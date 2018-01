Loisteen tiedotus ollut ala-arvoista

Tuoreen ja laajan sähkönjakeluhäiriön aikana sähkönjakelufirmamme Loiste Oy teki varmaan parhaansa (joka onkin vähimmäisvaatimus kun Kainuun siirtomaksut ovat valtakunnan korkeimpia…), mutta tiedotuksen osalta antaisin roimat miinuspisteet.

Vikailmoitusnumeron nauhoite oli ala-arvoinen eikä siinä tiedotettu kerrassaan mitään: ei mitään tietoa katkosalueista, ei tietoa arvioidusta kestosta eikä väliaikaistietoa korjaustöiden etenemistä.

Häpeä edes vähäisen, Loiste Oy! Tehkää parannus näin uutena vuonna.



Loisteen ”tiedote” (puhelinnumero: 080092500):

”Soititte Loiste Oy:n vikailmoitusnumeroon. Verkossamme on sähköjakeluhäiriö. Verkostossamme on laajoilla alueilla useita sähkönjakeluhäiriötä (eri henkilön ääni). Korjaustoimenpiteitä on käynnistetty. Tarkempia tietoja häiriön kestosta saatte soittamalla myöhemmin uudestaan. Keskeytyksen syy on: Korjausennusteen kerromme myöhemmin (eri ääni). Jos sähkönjakelu ei ole palauttunut normaalisti annetun ajan kuluessa niin soittakaa uudestaan. Jos ette ole kerrotuilla keskeytysalueilla tai haluatte puhua valvomon kanssa niin odottakaa niin puhelu siirtyy valvomoon” (jonka jälkeen musiikkia…eikä kukaan enää vastaa).

Puhelimen kautta saatu tiedotus ja sen päivitys on erityisen tärkeätä niille talouksille, joista sähkö on poikki koska myöskään internet ei silloin toimi.

Toivottavasti yhtiö otti tästä hieman oppia. Terveisin,

Ilmari Schepel

Lupinki, Suomussalmi