Lukijan mielipide: Itä-Suomen junaliikenteen rooli on tärkeä

Raimo Piirainen

Kainuun Sanomissa (3.4.) muistutettiin Itä-Suomen raideinvestointien tärkeydestä. Tärkeä puheenvuoro. Sdp haluaa kehittää raideliikennettä suunnitelmallisesti ilman viivästyksiä. Hankeyhtiöt ovat mahdollisia ja on seuraavan hallituksen tehtävä laittaa hankkeet käyntiin. Tämä hallitus katkaisi itse pääministeri Sipilän esittämällä eronpyynnöllä oman toimivaltansa asiassa.

Sdp haluaa panostaa raideliikenteen kehittämiseen suunnitelmallisesti pitkällä aikavälillä. Vaalien jälkeen tulee luoda selkeä ja konkreettinen polku investoinneille vuoteen 2030 saakka, jotta Suomen väyläverkko niin raiteiden kuin tieverkonkin osalta saadaan kehitettyä tarpeita vastaavaksi.

Väyläverkkomme ovat kärsineet asetettuihin tavoitteisiin nähden jo kauan riittämättömistä investoinneista sekä suuremman vision puutteesta. Suurten kaupunkien välimatkaa on nopeiden ja joustavien matkaketjujen avulla mahdollista supistaa ja näin luoda kansainvälisen kilpailun sekä talouskasvun tueksi laajempia työssäkäyntialueita. Muualla Suomessa on samalla tavalla kehitettävä nopeita raideliikenteen yhteyksiä, sillä se on ilmastoystävällisin keino työssäkäyntialueiden laajentamiseen.