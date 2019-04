Lukijan mielipide: Metsänhoidossa aika suunnan muutokseen

Erkki Oikarinen

Nyt on käyty keskustelua metsiemme hoidosta ja hiilinielusta.

Aloitetaan metsien hoidosta, jota Suomessa ylistetään korkealle. Menkäämme ajassa taaksepäin 1950-60 luvun taitteeseen. Tuolloin vielä Hossassakin uitettiin puuta. Taisi olla vuosi 1961, kun Hossajoella oli viimeinen uitto.

Uiton vuoksi perkattiin kosket suoriksi vesiränneiksi, ja puuta uitettiin perkauksen jälkeen yhden ainoan kerran. Kukahan tämän perkaus päätöksen teki? Oliko päätös järkevä? Ainakin se tuhosi koskissa kutevilta kaloilta kutupaikat.

Menkäämme eteenpäin 1960-lukua. Joku tai jotkut viisaat huomasivat, että tuo koivuhan on se metsän piru, siitä on päästävä eroon. Niinpä tuumasta toimeen. Palkattiin miehiä hakkaamaan maahan koivuja, ja vedettiinhän niitä nurin kahden pillarin väliin viritetyllä vaijerillakin.

Lehdet kirjoittivat: koivu metsiemme valkea vihollinen. Oliko tämä järkevää? Hullun hommaa minusta ainakin. No, onneksi ei sentään Suomesta saatu koivuja kaadettua sukupuuttoon.

Siitä sitten jatkettiin metsänhoitoa aukkohakkuilla ja maanmuokkauksilla, ja huomattiin jossain, että kun suot ojitetaan, niin johan sitä Suomeen alkaa puupeltoa syntymään.

Niinpä valtio pisti rahaa likoon ja Suomessa ojitettiin noin miljoona hehtaaria soita. Joutuivat siitä lystistä maksamaan maanomistajatkin, itsekin isäni perintönä sain muutaman osamaksun vielä 1980-luvulla maksaa.

En ainakaan täällä Hossassa ole vielä nähnyt yhtään leimikkoa tuolloin ojitetulle suolle tehdyn. Sen sijaan ojituksien ansiosta tuhottiin hirvittävä määrä vesistöjä.

Hossan tienoolta on mm. purotammukka hävinnyt miltei kokonaan, niin on kohta taimenkin.

Olen aikaisemminkin kirjoittanut näistä metsien uudistuksista. Kuinka esimerkiksi vaaroista on kadonnut muun muassa mustikka. En ole biologi mutta olettaisin, että kun vaarat kynnettiin, kuivuivat ne niin paljon, että muun muassa mustikka ei enää menesty.

Samoin sieltä on hävinnyt siellä ennen luontaisesti ollutta eläimistöä muun muassa riista ja monet pikkulinnut.

Haluaisin tietää, missä ja milloin edellä mainittujen toimien tutkimukset on tehty. Vaikuttaa siltä, että näissä touhuissa on ensi hutkittu ja sitten vasta tutkittu.

Tuolloin istutetut metsät ovat toki kasvaneet mutta kelpaavat pelkästään selluksi. Vaikka tämä on huomattu sama tyyli vain jatkuu.

Hakkuitten lisäämistä puolustavat niin osa kansanedustajista kuin euromepit, ilmeisesti lobbarit ovat olleet asialla. Olisiko vaalikassaan luvattu tukea?

Onko todella niin, että meidän on jatkettava aukkohakkuita ja metsien kyntämisiä ja samalla vesistöjen pilaamista. On tosiasia, että metsäteollisuus on pilannut enemmän vesistöjä kuin paljon parjatut kaivokset. Eikö mistään ole opittu?

Minun ymmärtääkseni parhaiten hiilinielu saadaan metsän hoidossa jatkuvalla kasvatuksella. Tällöinhän metsään jää varttuneempaa puuta, joka toimii hiilinieluna. Istutettu taimikko ei toimi kymmeniin vuosiin hiilinieluna, puhumattakaan revitty turve.

Sitten ovat vielä nämä turhaan ojitetut suot. Ojat olisi lapioitava kiinni. Kun suot palautuisivat – jos palautuisivat – ennalleen, ne olisivat tehokkaita hiilinieluja.

Ei kyllä suomalaisella metsähoidolla näillä tuloksilla kannattaisi henkseleitä paukutella. Eikö ole aika suunnan muutokseen?