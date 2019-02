Lukijan mielipide: Vanhusten ruokahuolto on kallista ja heikkoa

Timo Kyllönen/arkisto

Kotihoidon asiakas arvostelee kirjoituksessaan ostamaansa ruokapalvelua. Kuvituskuva.

Matti Karvonen

Kajaanin Mamsellin vanhusten ruokahuolto on kallista ja heikkoa.

Kotiin toimitettava lounasruoka maksaa asiakkaalle nyt 8 euroa päivittäin. Kaupungista löytyy useita lounaspaikkoja, mistä saa lähes samalla hinnalla maittavia, vaihtelevia aterioita, jos itse pystyy liikkumaan ja asioimaan.

Kotihoidon kautta toimitettava ruoka useissa muovirasioissa sisältää mm. Kanadasta tai Uudesta Seelannista hankittua kalaa tai riistaa. Eikö lähiruokaa tai suomalaista elintarviketta löydy tukemaan kotimaan markkinoita?

Kaalisalaatti on kovaa purtavaa huonohampaiselle tai hampaattomalle vanhukselle. Keitetyt punajuurilohkot tai pinaattikeitto keitetyn kananmunan kera on kevyt päivän ateriaksi. Hinta-laatusuhde on kyseenalaista ja vaihtelevuus ruokien välillä kovin vähäistä.

Olisiko aika vaihtaa kokkeja tai ruoan toimittajaa vai söisittekö itse hyvällä omalla tunnolla näitä eväitä vuosikausia?

Päättäjinä teillä on mahdollisuus itse nauttia ruokanne paikoissa, joissa on valinnanvapaus.