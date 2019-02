Meidän on vietävä metsäosaamistamme vahvemmin maailmalle

Kainuun Sanomien päätoimittaja Sanna Keskinen kirjoitti kolumnissaan ”Metsä elättää meitä edelleen” (4.2.2019) metsien merkityksestä suomalaisille ja kainuulaisille. Euroopan parlamentin pohjoisimpana meppinä haluan muistuttaa, että meidän täytyy pitää metsät vahvasti mukana myös eurooppalaisissa keskustelupöydissä. Suomella on loistava tilaisuus ottaa johtajan rooli metsiin liittyvässä kansainvälisessä keskustelussa.

Monet eurooppalaiset tietävät, että Suomi on maailman metsäisimpiä maita. Maamme kokonaispinta-alasta yli 70 prosenttia on metsää. Silti matkailijat hämmästyvät jo lentokoneen ikkunasta avautuvaa näkymää: Suomi on käytännössä yksi valtava metsä.

Kuten historia osoittaa, suomalaiset ovat aina arvostaneet ja hoitaneet metsiään hyvin. Kaikissa Euroopan maissa vihreää aarretta ei ole varjeltu ja hoidettu yhtä kestävästi kuin meillä. Esimerkiksi Skotlannin ylämaita peitti aiemmin metsä. Alkuperäisestä metsästä on jäljellä enää vain noin prosentti. Tilanteen korjaamiseksi on ryhdytty toimiin ja maata on pyritty uudelleenmetsittämään. Nykyään noin 15 prosenttia Skotlannin pinta-alasta on metsää, mikä on huomattavasti enemmän kuin muualla Isossa-Britanniassa.

Euroopan unionilla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa. Jäsenmaiden kansallinen päätäntävalta metsäasioissa oli myös Suomen tahtotila, kun liityimme unioniin 1995. Monet EU:n päätökset vaikuttavat silti metsiimme. Erityisesti ilmasto-, energia- ja maatalouspoliitikoilla on suora vaikutus siihen, kuinka metsiämme tulee käyttää.

Suomen pitäisi yhä aktiivisemmin viedä metsäosaamistaan myös muualle. Viime vuoden lopulla saimme kuulla, että Suomi esittää metsärahaston perustamista osaksi EU:n ja Afrikan välistä kumppanuus- ja investointiohjelmaa. Tämä on loistava avaus Suomelta. Metsärahastolla voitaisiin edistää useita kestävän kehityksen tavoitteita, esimerkiksi ilmasto- ja työllisyysasioissa. Kestävästi tuotettu puu vastaisi myös kasvavan väestön raaka-ainetarpeisiin, ja samalla voitaisiin suojella luonnontilaisia metsiä ja torjua metsäkatoa sekä laitonta puukauppaa. Tähän kaikkeen tarvitaan metsäosaamista, jota meillä suomalaisilla on.

Kuten Keskinenkin kolumnissaan toteaa, metsillä on poikkeuksellinen rooli suomalaisten elämässä. Metsien merkitys usein sivuutetaan tai sitä pidetään itsestään selvyytenä. Emme saa itse unohtaa kuinka ainutlaatuinen rikkaus meillä on. Meillä on valtavat metsävarat, osaamista ja tilastoitua näyttöä siitä, että metsiämme hoidetaan kestävästi. Tämä tieto ja kokemus on osattava tuoda niin eurooppalaisten kuin koko maailman tietoisuuteen.

Mirja Vehkaperä