Mielipide: Asunto-osakeyhtiön toiminnasta minäkin

Muutamia viikkoja sitten oli Kainuun Sanomien tekstari-palstalla joitakin kirjoituksia asunto-osakeyhtiön asioista.

Sain sen kuvan, että ne olivat hallituksen jäsenten mielipiteitä asukkaista, jotka olivat soitelleet taloyhtiön asioista. Soittajia he nimittelivät psykopaateiksi, joka tarkoittaa luonnevikaista.

Myös asukkaille on kauhun paikka, kun hallitukseen on tullut valittua luonnevikainen, jolla on tukena muutama samanhenkinen, keskustelukyvytön ja jonninjoutavia näsäviisaita laukova taloyhtiön asioita ymmärtämätön asukas.

Taloyhtiössä hallituksen ja varsinkin puheenjohtajan sekä ennen kaikkea isännöitsijän pitää hallita asunto-osakeyhtiölaki. Ei voi lähteä siitä, että asioita hoidetaan mutu-tuntumalla. Tästä usein erimielisyydet alkavat.

On tärkeää myös kuunnella asukkaiden mielipiteitä lakia noudattaen. Asiallista kritiikkiä pitää oppia sietämään.

Taloyhtiökokoukset ovat niitä, joissa ongelmista pitää pystyä vapaasti keskustelemaan. Hallituksen ja isännöitsijän pitää kaikin toimin katsoa taloyhtiön etua, ei kenenkään yksityisen, eikä varsinkaan omaa ja isännöitsijän etua.

Näyttää joskus siltä, että hallituksella, puheenjohtajalla ja isännöitsijällä on olematon valta noussut hattuun.

Nimettömät puhelut, uhkailut/pelottelut poliisikuulusteluilla ja uhkailut asioiden käräjäoikeuteen viennillä pahentavat vain tilannetta asioiden hoitamisen kannalta.

Meidän pitää yksituumaisesti hoitaa taloyhtiön etua parhaalla mahdollisella tavalla, silloin meillä on hyvä olla ja asua hallintaoikeudella hallitsemissamme taloyhtiön omistamissa asunnoissa.

Eikö niin!

Mielipide julkaistaan poikkeuksellisesti nimimerkillä.