Mielipide: Keski-Kainuun matkailun edellytyksiä ei saa hukata

Ahti Piirainen

Kirjoittaja koki ikävän yllätyksen maastopyöräillessään Metsähallituksen mailla. Hän toivoo, että Kainuun vaaramaisemien matkailukäyttömahdollisuuksia vaalittaisiin.

Matkailija hakee mieltä ruokkivia elämyksiä uudistaakseen ja virkistääkseen mieltään. Kiireen ja monenlaisen saasteen rasittamalle urbaanille ihmiselle, varsinkin ulkomaalaiselle, alkuperäinen luonto, hiljaisuus, puhtaus ja ruuhkattomuus saattavat olla ainutlaatuisia elämyksiä.

Viikoittaisilla hiihtoreissuillani Paljakan umpihangilla olen löytänyt hiljaisuuden. Olen kokenut sen rauhoittavana elämyksenä.

Vaaran yli hiihdettyäni mielikuvaani piirtyi erämaa. Vuoden kuluttua halusin kokea tuon uudestaan. Mutta: mistäs nuo tuulimyllyt ovat tuonne tulleet? Mieleni maisema koki kolauksen. Erämaamielikuva oli hävinnyt 30 kilometrin päässä oleviin tuulimyllyihin.

Talvella katsellessani karttaa huomasin Paljakan pohjoispuolella olevan korkeudeltaan voimakkaasti vaihtelevan alueen. Kesällä lähdin katsomaan ja löysin Metsähallituksen tekemiä opasteita, laavun ja viitoitetun UKK-polun. Läskipyörällä ajelin harjumaisemassa vesistöjen lomassa. Harmitti harjun keskivaiheella oleva puunkorjuu-ura, mutta se ei näkynyt UKK-polulle.

Seuraavana kesänä halusin viedä vaimoni pyöräilemään tähän löytämääni helmeen. Tyrmistys oli valtava. Koko kangas oli raiskattu UKK-polkua myöten ja vähän ylikin.

Valtio on asettanut Metsähallitukselle kovat tavoitteet. Kainuussa on järeitä metsiä vain 10 prosenttia, mutta pitikö virkistysalueelta hakata? Metsähallituksen Hepokönkään rakennelmat ansaitsevat kyllä kiitoksen, mutta Väärän särkkien alue meni nyt sadaksi vuodeksi. Siinä olisi ollut hyvää pyöräilymaastoa Ukkohalla-Paljakka alueen kehittämiseen.

Uhkana Kainuun korkeimpien vaarojen maisemille ja hiljaisuudelle ovat metsäyhtiöt ja tuulipuistot.

Metsähallitus omistaa Mustarindan läheisyydessä olevan luontopolun alueen. Lähteekö sieltä metsä kuten Vääränsärkillä? Viereisen alueen, jossa näkötorni sijaitsee, UPM möi ruotsalaiselle sijoitusyhtiölle. Sijoittajat eivät seisota metsiään.

Nyt Hyrynsalmen kunta on myöntämässä rakennuslupaa Lumivaaraan sijoittuvaan tuulipuistoon. Se osuu kuin tikku silmään katsottuna vastakkaiselta Paljakan vaaralta. Hyvästi maisemat, hiljaisuus ja erämaamaisuus. Tilalle näkösaaste, melusaaste ja mahdolliset värinäsaaste ja paineaallot.

Ratkaisuna ongelmiin olisi hyvä yhteistyö ja suunnittelu eri intressitahojen kanssa. Metsähallituksen kanssa näin lienee tapahtumassa. Maakuntakaavassa pitäisi alueelliset tarpeet ja haitat huomioida. Näin on kuulemma tehty. Ukkohalla-Paljakka on vahvaa matkailu- ja retkeilyaluetta. Sen sijaan Piiparinmäen-Murtomäen alueella ei ole paljon matkailutoimintaa. Sinne tuulimyllyt sopivat. Voisiko Hyrynsalmella keskittää tuulipuistot Viitostien itäpuolelle?

Lappiin kaavailtiin yli sadan myllyn puistoa. Raanujärveläiset olivat kauhuissaan. Heidän adressinsa käänsi päättäjien päät. Rovaniemikin kieltäytyi kuten myös Tervola lisärakentamisesta. Ranuan matkailukunnan imagoon eivät kuulu tuulimyllyt. Tietänevät, mikä merkitys tuulimyllyillä on turismille ja mikä tuottaa rahaa. Onko tässä kehityssuunta, että matkailijat ohjataan Lappiin ja tuulimyllyt Kainuuseen?

Keski-Kainuusta taitaa tulla todella jättiläisten maa. Pohjoispohjalaisen Vaalan 280-metriset jättiläiset näkyvät vaaroille ainakin 50 kilometrin päähän.

Paljakan luonnonpuisto kuuluu Suomen sadan helmen joukkoon. Tätä aluetta on sanottu Euroopan vanhimmaksi aarnialueeksi, jolle kaavailtiin kansallispuistonkin statusta. Äskettäin yrittivät kunnat ja yrittäjät kehittää alueen turismia, mutta siinä harmillisesti epäonnistuttiin. Jos alueelle rakennetaan tuulipuistot, erämaamaisuudelle saa sanoa hyvästit.

Tämä erämaamaisuus, puhtaus ja hiljaisuus meillä vielä on. Näillä on kysyntää ulkomaalaisten keskuudessa. Markkinointi on laitettava kuntoon. Vai sanommeko ”mitä se hyvejää” ja annamme rakkaan maakuntamme energia- ja metsäyhtiöiden temmellyskentäksi?

Ahti Piirainen