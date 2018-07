Mielipide: Taikasana bio ja suoloja Oulujärveen

Paltamoon suunnitellaan kiivaaseen tahtiin sellutehdasta, joka on bio, uudenajan tehdas, joka ei saastuta, kuten entiset sellutehtaat.

Onko tämä totta vai utopiaa?

Riippuu, kenen silmillä asiaa tarkastellaan.

Paltamossa oli 19.6.2018 KaicellFibers biojalostamon yva-arviointitilaisuus, jossa selvityksen laatija Pöyry esitteli yvaa.

Ongelmia on, jos suunnitelma toteutuu. Kaicellin ja Pöyryn mielestä vähemmän, luonnonystävien mielestä enemmän.

Selvitys oli laadittu tilaajalle mieleiseksi, kuten näissä on yleinen tapa. ”Kenen leipää syöt….”

Nykyään käytetään säästelemättä sanaa bio: on bioteollisuus, biotalous, biojalostus, biomateriaali ja jopa ”biolaakso” on mainittu. Kaikki on bio nykymaailmassa, ei vain se pihanperän aamuhuone ja kasvimaan komposti.

Mitä tämä bio on? Supistetun kansakoulun käyneen pää ei sitä ymmärrä, kun on aina luullut, että bio on jotakin hyvin luontoystävällistä.

Olenkin yhdistänyt sen kompostointiin ja luomutuotantoon.

Ei se sitä vaikuta olevankaan. Eräs insinööri perusti Sotkamoon kaivoksen, joka perustui bioliuotukseen.

”On luonnonmukainen lioutus, ei saastuta”, sanoi insinööri seisoessaan koe-erän muovipussin päällä kaivoksen perustamisaikoihin.

Eikä saastuttanut, luonto vain muuttui, kun mustaliuske näki päivänvalon ja kaivokselle ajoi jonot happorekkoja.

Onko bio jotakin todella luontoa muuttavaa? Siis myrkkyä?

Ainakin minä käyttäisin myrkky-sanaa, koska se tappaa luontoa muuttaessaan entistä ja kenties hyödyttää paikalle uutta, ennen siellä olematonta kasvillisuutta ja on haitallista myös ihmisille.

KaiCellin tehdas Paltamossa aikoo myös käyttää sellun teossa monenlaisia aineksia, joita Oulujärven vedet joutuvat ottamaan vastaan. Mitä enemmän ja tarkempaan puusta otetaan raaka-aineet talteen, sitä enemmän ja kovempia aineksia käytetään.

Sanoisin, että ”hamekangas”, jota myös aiotaan tehtaalla liuottaa, vaatii jopa supermyrkkyjä. Se on hamekangas lujassa puussa.

Ja kaikki ne liuotusvedet lasketaan Oulujärveen.

Vettä ei voida tai ei osata kierrättää (tai ei haluta käyttää kalliina vaihtoehtona).

Entä jospa ei tehdasta rakennettaisikaan Oulujärven rantaan?

Onko tarkemmin laskettu vaihtoehtoa, jossa metsänomistajat saisivat puunsa myytyä, metsurit työtä, rekkamiehet työtä ajaessaan puut rautatien varteen, jossa puut nostettaisiin junaan, joka veisi puut kevyesti muihin sellutehtaisiin Suomessa?

Ei ne ole edes kaukana ja rautatiet on valmiina joka paikkakunnalle.

Se vaihtoehto säästäisi Kainuun teitä jonkun verran, puun lastauspaikkoja löytyisi useita Kainuussa rautatien varrella.

Suuret liikennejärjestelyt tie- ja rautatierakentamisineen ja siltoineen Mieslahdessa jäisivät pois.

Ja parasta olisi, että Oulujärvi säästyisi, kun selluntekopäästöt olisivat yhdessä paikassa kahden sijasta.

KaiCellin yvaan voi tutustua kirjastoissa ja kunnissa 9. elokuuta saakka, jolloin on viimeinen muistutuksen jättöpäivä.

Kannattaa lukea kriitisesti ja miettiä, mitä sellutehdas voisi aiheuttaa vuosien kuluessa Oulujärven vesille ja sitä kautta eliympäristöllemme.

Katoaako Oulujärven kalakanta?

Rehevöityykö rannat?

Kasvavatko matalat lahdet umpeen aikojen kuluessa?

Suurimman laskun tehtaan olemassaolosta joutuisi maksamaan Oulujärvi, sen toki tunnusti arvioinnin tekijäkin.

Kansalaisten kannattaa nyt tutustua suunnitelmiin ja kertoa rohkeasti mielipiteensä Kainuun ely-keskukselle. Se ei maksa mitään.

Kaikkien mielipide on erittäin tärkeä. Vain siten saadaan sellutehtaan päästöille mahdollisimman tarkat rajat ja Oulujärvi kiittää.

Jos kukaan ei ota kantaa, se tulkitaan kansalaisten myöntymiseksi biojalostamon perustamiselle Oulujärven rannalle.

Martta Kemppainen

asukas Oulujärven rannalta