Missä viipyy vauvalahja?

Kajaanin perussuomalaiset teki valtuustoaloitteen 100 euron vauvarahasta Suomen 100-vuotisjuhlavuodeksi. Juhlavuosi meni, mutta aloitetta ei ole vieläkään käsitelty.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki syksyllä 2016 valtuustoaloitteen, jossa ehdotimme kaikille itsenäisyytemme SUOMI100 juhlavuonna syntyville kajaanilaisille vauvoille 100 euron lahjarahaa, jonka kaupunkimme lahjoittaisi pitkän itsenäisyytemme kunniaksi ja samalla kiitokseksi, yksi pieni ihminen on lisäämässä, muuten niin vähenevää väkilukuamme.

Vuonna 2017 asiasta ei sitten kuulunut mitään. Juhlavuosi oli ja meni juhlat juhlittiin ja vauvat jäivät ilman satasia.

Kysyin loppuvuodesta 2017 silloiselta Kajaanin talouspäälliköltä, mihin aloite on kadonnut. Sain vastaukseksi, että se on vaikea toteuttaa, koska se katsotaan palkaksi.



Tiedän, että esim. Suonenjoella on täysin samansisältöinen aloite tehty ja käsitelty, kuten kuuluukin 2017 huhtikuun loppuun mennessä ja se toimii!

Jokainen perhe, johon on syntynyt vauva tai vauvoja 2017, saa sadan euron arvoisen lahjakortin, joka pitää käyttää jossakin perheen itse valitsemassa paikallisessa yrityksessä. Lahjakortti on tuonut hyvää mieltä sekä lapsiperheelle, että paikallisille yrittäjille. Käyttötarkoituksia on varmasti pilvin pimein, ristiäiskaakusta vaippapakettiin. Perhe voisi käyttää lahjakortin vaikka paikallisen siivouspalveluun, jos äiti on vielä synnytyksen jälkeen uupunut.

Rahan voimalla ei lapsia hankita, vaan lapset saadaan suurena lahjana perheeseen ja pieni kannustus omalta kotikaupungilta tuo hyvää, positiivista mieltä, se oli tarkoituksemme.

Meidän valtuustoaloitteemme tuotiin kaupunginhallituksen kokoukseen maaliskuussa 2018, merkinnällä: valmistelussa! Joten todella pettyneitä olemme!

Vaadimme, että valtuustoaloitteet edelliseltä vuodelta käsitellään ajallaan, eli seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Edellämainitun juhlavuoden muistamisen toivomme löytävän tiensä jälkikäteen niihin perheisiin, mihin halusimme lahjan kohdistaa.

Samalla toivomme vastaavaa myönteistä, lapsiperheiden kannustamista, tukemista, jotta syntyvyys saisi aivan uudet mittasuhteet koko Kainuussa, miksei koko valtakunnassa. Tavoitteemme on säilyttää oma synnytysyksikkömme, joka olisi jo turvallisuus- ja vetovoimatekijä maakunnassamme uusille, tänne muutaville nuorille perheille.

Lapset ensin!

Eila Aavakare

Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja