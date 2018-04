Presidenttien lapset

Suomessa on ihasteltu presidenttiperheen lapsionnea ja viimeksi makusteltu Aaro-pojan nimeä. Heti vauvan synnyttyä Niinistö ei halunnut korostaa tapausta erityisemmin todeten kaikkien syntyvien lasten olevat arvokkaita.

Omista kokemuksistani on kohtalainen aika, mutta jälkeläistemme nostattama uusi kierros on palautellut tunteita.

Maailmassa on toisenlaisiakin presidenttejä. Naapurimaamme valtias pommittaa siekailematta kerralla kymmeniä lapsia palasiksi. Vuosien aikana määrä on kohonnut laskemattomaksi. Samalla hän tukee vankkumatta Syyrian tyrannia tämän uurastaessa pienten kansalaistensa tuhoamisessa. Motiivina vain oma valta.

Kainuun Sanomat



julkaisi 9.4. artikkelin, jossa kuvattiin lapsiin kohdistuneita kammottavia tekoja Syyriassa. Assadin hallinnon yksi keino on pitää yllä pelkoa kiduttamalla lapsia vanhempiensa silmien edessä. Heti kansannousun alussa tämä kävi ilmi kun koululaiset kirjoittivat opinahjonsa seinään: ”Seuraavana on vuorosi tohtori”. Assad on koulutukseltaan silmälääkäri. Kirjailijat tapettiin salaisen poliisin kidutuskammioissa.

Sotaan liittyy paljon irvokkuutta. Turkin, Venäjän ja Iranin toimesta järjestettiin Ankarassa eräänlainen kolmen vallan konferenssi. Kokouksen julkilausumassa vaadittiin kansainväliseltä yhteisöltä varoja Syyrian jälleenrakennukseen. Mikäli avun tulisi kohdistua Assadin Syyriaan tilanne olisi sama kuin aikoinaan Casablancan, Teheranin ja Jaltan neuvotteluissa olisi päätetty Hitlerin Saksan pitämiseksi hengissä.

Ankaran kokouksen arvottomuuksiin kuului lupaus rakentaa sairaala äskettäisissä pommituksissa vammautuneille. Mikäli heitä halutaan auttaa sen pitää tapahtua välittömästi. Tyhjiin sanoihin perustuvilla lupauksilla ei ole propaganda-arvoa suurempaa merkitystä. Juuri sairaalat ovat olleet venäläistenkin pommittajien tähtäimissä.

Jälleenrakennuksen aikanaan käynnistyessä läntisen tuen ehtona on oltava johtajan vaihto Damaskoksessa. Olemme sen yhteisvastuullisesti velkaa laumoittain murhatuille Syyrian lapsille. Venäjällä on tietysti mahdollisuus – jopa häpeällinen velvollisuus – avata rajoittamaton ”Marshall” apunsa ehtymättömästä kukkarostaan!

Kansainvälisistä sopimuksista piittaamattoman sekä mistään inhimillisyyksistä välittämättömän naapurin tekemiä on oikeus arvostella. Jos saisin kysyä jotain Putinilta, niin haluaisin tietää eikö häntä edes yöunille mennessä kiusaa suojattinsa julmuudet kansaansa kohtaan.

Matti Korhonen

Saijanlahti, Sotkamo