Sisua vai syyllisiä?

Kajaanin tyhjät liiketilat ovat herättäneet vilkasta keskustelua eri foorumeissa. Lyhyessä ajassa on julkistettu loppuunmyyntejä valitettavan paljon. Kaupan ala yleensäkin on murroksessa ja digitalisaation paineessa. Verkkokaupat muuttavat kaupan rakennetta joka puolella Suomea. Kaupan murrokselta ei ole säästytty Kajaanissakaan, joskaan se ei myöskään ole yksin Kajaanin ongelma.

Tyhjät näyteikkunat katukuvassa ovat masentava näky. Kajaanilla on nyt kriittiset hetket, mihin suuntaan Kajaanin henki kehittyy; alammeko surkuttelemaan tilannetta ja etsimään kilpaa syyllisiä tilanteelle vai käärimmekö hihat ja tartumme härkää sarvista ja teemme itse asialle jotain.

Kajaanin vetovoima on monien osien luoma kokonaisuus, josta kaupat ovat yksi. Kajaanin aktiivinen kulttuuritarjonta ja erilaiset tapahtumat tuovat kävijöitä ja matkailijoita Kajaaniin, lähikuntien matkailukeskukset tuovat huomattavan potentiaalin asiakaskuntaan, unohtamatta lähialueiden ostosmatkailijoita itärajan takaa.



Kun kaupunkikeskusta on siinä kunnossa, että se houkuttelee viihtymään ja kaupat kulkevat kehityksen sekä trendien mukana, niin kaupankäynnin vetovoima paranee entisestään. Digitalisaation kehityksen kyytiin on hypättävä myös täällä Kajaanissa.

Myös kuluttajilla on mietinnän paikka. Jos emme käytä oman paikkakunnan palveluja ja kauppoja, on uhkana palvelujen loppuminen. Samalla katoavat myös työpaikat. Jokaisella ostopäätöksellä voi vaikuttaa Kajaanin elinvoimaisuuteen.

Jos päätämme kääriä hihat ja tehdä jokainen omalta osaltamme Kajaania vetovoimaisemmaksi, houkuttelee se paitsi asiakkaita, myös uusia yrittäjiä täyttämään tyhjiä liiketiloja. Kajaanin kaupungin tehtävä on huolehtia siitä, että infra on kunnossa ja siinä kaupunki on kuullut yrittäjiä säännöllisesti.

Laajalla ja aktiivisella yhteistyöllä yrittäjien, kaupungin ja eri yhdistysten kanssa voimme tehdä Kajaanista entistä vetovoimaisemman käyntikohteen. Kääritään siis hihat ja ryhdytään yhdessä toimeen.

Toivo Sistonen

puheenjohtaja, Kokoomuksen Kajaanin valtuustoryhmä