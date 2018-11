Soten voittaja on Kajaani

Viljo Tuhkanen

Tapani Kemppainen kirjoitti taannoin näkemyksensä SOTE:n alijäämäkeskusteluun.

En ota kantaa muihin esitettyihin lukuihin paitsi v. 2018. Hänellä on varmasti ollut jo tiedossa, että ylitys voi olla jopa kymmenen miljoonaa. Lukijat helposti saavat väärän kuvan todellisesta tilanteesta.

Tuossa julkisessa keskustelussa on kysymys paljon laajemmasta asiasta. Alunpitäen Maakunta-kuntayhtymän avulla piti saada kulut pysymään kurissa, jopa säästöjä piti saada aikaan. Se tavoite on heittänyt kuperkeikkaa toiminnan alusta alkaen, myös Soten osalta.

Kun Sotkamokin mainitaan kirjoituksessa, niin muutama esimerkki tapahtuneista tosiasioista. Sotkamon maksujen lisäys on koko toiminnan ajan ollut keskimäärin n. 1,6 miljoonaa euroa/ vuosi.

Tosiasia lienee, että Sotkamo maksaa Kainuun muuttoliikkeen. Kun väkiluku vähenee muissa kunnissa, mutta ei Sotkamossa, niin maksuosuus kasvaa. Siitä huolimatta palvelut on vähentyneet mm. päivystykset on loppunut eikä sos.- ja terveydenhoitoa ole kunnassa kehitetty lainkaan.

Palvelut on keskitetty Kajaaniin. Alunpitäen on sovittu, että syntyvät kustannukset ja palvelut jaetaan tasapuolisesti. Todellisuudessa voittaja on Kajaani, joka on saanut pitkälti yli tuhat uutta työpaikkaa. Ympäristökunnat maksavat palkoista noin puolet ja Kajaani saa palkoista perityt verot lähes kaikki omaan kassaan.

Tuo työpaikkojen raju kasvu ihmetyttää, kun samaan aikaan Kainuun väestö on vähentynyt yli kymmenellä tuhannella!

SOTE-kuntayhtymän menojen lisäys on ollut keskimäärin 10-14 milj. euroa /vuosi. Pahinta asiassa on, että potilasmaksut ovat moninkertaistuneet ja samaan aikaan Kelan matkakorvausten omavastuu on kasvanut, v. 2013 se oli 9.25 €, mutta v. 2016 jo 25 € , siis käynti esim.päivystyksessä Kajaanissa maksaa noin sata euroa.

Köyhillä Kainuulaisilla ei ole varaa kohta sairastaa!