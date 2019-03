Timo Soinin pettäjän tie

Pentti Kettunen

Ulkoministeri Timo Soini on muuttunut mies. Se Timo Soini, jonka minä aikaisemmin tunsin, oli poliitikko, joka kunnioitti Smp:n ja Veikko Vennamon perintöä puolustaen Suomen Kansaa ja sen heikompiosaisia ja niitä poliittisia linjauksia, joilla linjauksilla Suomi on nostettu sodan jälkeisistä ajoista. Niillä linjauksilla on myös estetty niin kommunistien diktatuurin kuin suuren rahan riistokapitalistienkin hyökkäykset kansanvaltaa ja demokratiaa vastaan. Smp:n jälkeen tätä työtä on jatkanut puolueena Perussuomalaiset.

Talvella 2017 Timo Soini ilmoitti julkisuuteen, että hän ei ole käytettävissä Jyväskylän puoluekokouksessa puheenjohtajaksi ja hänen ehdokkaansa on Sampo Terho. Tämän ilmoituksen jälkeen puheenjohtajakisaan ilmoittautui myös meppi Jussi Halla-aho.

Halla-ahon ilmoitus oli Soinille tervaa. Halla-aho antoi myös ymmärtää, että jos hänet valitaan puheenjohtajaksi hän haluaa Sipilän hallituksen ministeriksi Timo Soinin tilalle. Normaali käytäntöhän on, että hallituspuolueen puheenjohtaja on mukana hallituksessa.

Jos Sampo Terhosta olisi tullut Perussuomalaisten puheenjohtaja vaaraa Timo Soinin ministeripaikan menetyksestä ei olisi ollut – Sampo Terho oli jo Sipilän hallituksessa ministeri.

Jyväskylän puoluekokouksen virallisten edustajien selkeä enemmistö ei halunnut Sampo Terhoa puolueen puheenjohtajaksi vaan valitsi tehtävään Jussi Halla-ahon.

Tässä tilanteessa Timo Soini ja kumppanit ottivat käyttöön varasuunnitelman. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) tukiessa Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä lähtivät kaikki ministerit ja joukko kansanedustajia perustaen oman eduskuntaryhmän ja myöhemmin sinisen puolueen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö hyväksyi järjestelyn, ja näin Timo Soini säilytti ulkoministerin salkun.

Timo Soini siis jätti ja petti oman puolueensa kenttä- ja järjestöväen sekä äänestäjät ja nyt 5.3.2019 julkisuuteen ilmoittamallaan ratkaisulla hän myös hylkäsi siniset kaverinsa.

Uskomatonta mutta totta!