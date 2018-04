Toteutuuko lapsen etu varhaiskasvatuksessa?

Antti Kärkkäinen/Arkisto

Kirjoittaja vastustaa lastenhoidon ylipedagoigisoimista, mihin hallituksen esitys varhaiskasvatuslaista hänen mukaansa johtaa.

Huomio päättäjät ja vanhemmat! Nyt on korkea aika herätä todellisuuteen ja varhaiskasvatuksen arkeen.

Kuinka arki sujuu turvallisesti ja tavoitteellisesti, mikäli päiväkotien henkilökuntarakennetta muutetaan lapsiryhmissä hallituksen esityksen varhaiskasvatuslaiksi mukaisesti?

Nykyäänkin päiväkodeissa on paljon tilanteita, joissa lapsiryhmät toimivat lainvastaisilla mitoituksilla – henkilökuntaa on liian vähän paikalla. Mitä tilanne on sitten, mikäli lakiesitys menee esitetyn kaltaisena läpi? Huoli arjen sujumisesta, varhaiskasvatuksen tavoitteiden saavuttamisesta ja turvallisesta arjesta on valtava!

Uuden työehtosopimuksen



myötä 1.5. lähtien korkeakoulutetut ovat entistä vähemmän läsnä lapsiryhmässä. Paradoksi tässä on se, että jatkuvasti korostetaan korkeakoulutettujen osaamista ja tärkeyttä varhaiskasvatuksessa, mutta entistä enemmän lapsiryhmä jää lastenhoitajan vastuulle.

Suunnittelun lisäksi korkeakoulutettu on vähemmän läsnä lapsiryhmässä, koska tehtäviin kuuluu paljon lapsiryhmän ulkopuolella tehtävää työtä: kirjata varhaiskasvatussuunnitelman mukaisia tehtäviä, käydä keskusteluja vanhempien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, lastentarhanopettajilla on virkaehtosopimuksen mukaisia vapaapäiviä, tiedottamiseen liittyviä asioita ja paljon muuta.

Lakiesitys ei myöskään määrittele varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvaa, eli kuinka paljon siihen kuuluu lapsiryhmän ulkopuolisia tehtäviä.

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä toiminnan pitäisi entistä enemmän olla hetkessä elämistä, lasten omia aloitteita ja aktiivisutta huomioiden – nyt lisättiin aikaa suunnitelmien tekoon.

Lastenhoitajan työn kuormitus on valtaisa ja tämä näkyy jo nyt jäsentemme viesteissä. Varhaiskasvatusta ei tule ylipedagogisoida, vaan kasvatuksen, lapsen kehittymisen tukemisen, hoidon sekä oppimisen tulee olla tasavertaisia tavoitteita.

Onko oikeasti korkeakoulutettujen lisäys lapsiryhmissä lapsen etu ja paras, mikäli tilanne johtaa siihen, että ei ole aikaa lapsen yksilölliseen kohtaamiseen, ei sylittelyyn, hoivaan ja huolenpitoon, jos päiväkodin työntekijän aika menee järjestyspoliisina toimimiseen?

Jo tällä hetkellä on se tilanne, että lastenhoitajat ovat se ammattiryhmä, joka on koko päivän läsnä ja vastuussa lapsiryhmästä – usein vielä yksin.

Uusi varhaiskasvatuslaki ei esitetyn kaltaisena siis ratkaise päiväkotien ongelmia eikä paranna palvelun laatua. Jos nyt noudatettaisi varhaiskasvatuslakia, asetusta lasten päivähoidosta, ministeriön ohjeistusta suhdeluvusta poikkeamisesta, virka- ja työehtosopimuksia sekä lapsen edun toteutumista lapsen oikeuksien mukaisesti, olisi tilanne erinomainen.

Eila Seppälä-Vessari

toiminnanjohtaja, Suomen Lastenhoitoalan Liitto