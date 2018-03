10 vuoden projekti pääsi maaliin

Teijo Määttänen/arkisto

Sotkamon kaivoksen hopeatuotanto on tarkoitus aloittaa vuonna 2019.

Sotkamon Silverin päätös rakentaa hopeakaivos Sotkamon Taivalvaaraan on tämän vuosikymmenen kovimpia talousuutisia Kainuussa. Melkeinpä vuosikymmen kaivoshankkeen parissa on mennytkin. Ensimmäisen kerran Kainuun Sanomat uutisoi kaivosprojektista kesällä 2010. Yhtiö oli juuri saanut runsaan 2 miljoonan euron rahoituksen, jonka turvin se tyhjensi hylätyn kaivostunnelin ja aloitti tutkimukset.

Suomen ensimmäisen hopeakaivoksen piti olla toiminnassa jo vuonna 2013. Rahoitusneuvottelut eivät kuitenkaan sujuneet suunnitellusti. Talvivaaran vakavat ympäristöongelmat noihin aikoihin vaikeuttivat rahan hankintaa myös muilla yhtiöillä, vaikka esiintymästä kerätyt näytteet olivat lupaavia.

Yhtiöllä oli kuitenkin tukenaan isoja institutionaalisia sijoittajia, kuten eläkeyhtiö Ilmarinen, joka on tänä päivänä Sotkamo Silverin suurin omistaja. Tällaiset suuryhtiöt taustalla antoivat hankkeelle uskottavuutta.

Kaivoksen perustaminen ratkesi käytännössä pari viikkoa sitten, kun rahoituksesta syntyi päätös. Vielä tuolloin konsernijohtaja Timo Lindborg totesi, että mikään ei ole varmaa ennen kuin rahat ovat tilillä. Ilmeisesti rahat ovat nyt tilillä, koska yhtiön hallitus keskiviikkona teki lopullisen päätöksen kaivoksen rakentamisesta. Rahaa on kasassa kaikkiaan 46 miljoonaa euroa.

Nyt yhtiöllä on varaa viedä kaivoshanke loppuun todistaakseen epäilijöille, että Sotkamosta löytyy rikasta hopeaa.

Kainuun taloudella pyyhkii nyt hyvin. Työttömyys on laskenut yli kaksi vuotta. Muun muassa metallipuolella on haasteita saada osaavaa väkeä. Myös rakennuspuolella menee hyvin ja kaivoksen rakentamisvaiheessa on luvassa mukavasti urakoita paikallisille toimijoille.

Sotkamo Silver aikoo palkata kesän jälkeen kaivokselle 100 henkeä töihin. Työvoiman tarve kasvaa myös Terrafamen kaivoksella, jos se vie akkukemikaalien tuotannon päätökseen. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kaivosteollisuuden näkyvät ovat niin valoisat, että senkin kasvun hidasteeksi voi tulla työvoimapula. Kaivosalan työvoimakoulutukselle on nyt kysyntää.