Ajavatko seinät Rajavartiolaitoksen toiminnan edelle?

Rajavartiolaitos on joutunut tiukan paikan eteen. Säästöjä olisi löydyttävä, jotta vuokrankorotukset pystytään kattamaan.

Rajavartiolaitos on ajautunut hankalaan tilanteeseen. Sen kiinteistöjen vuokrakulut ovat kasvaneet kiivaassa tahdissa samalla, kun valtion taholta tulevat säästöpaineet kovenevat. Nyt on tultu pisteeseen, jossa säästökohteita ei Rajavartiolaitoksen mukaan enää löydy. Seuraavaksi sopeutusleikkuriin joutuu henkilöstö, jos lisärahoitusta ei löydy ja vuokrat jatkavat nousuaan (21.2.).

Kummallista tilanteessa on se, että Rajavartiolaitos on vuokralla valtion omistaman Senaatti-kiinteistöjen rakennuksissa. Kun Senaatti-kiinteistöt nostaa vuokria, joutuu vuokralainen hamuamaan lisärahaa Senaatti-kiinteistöjen omistajan pussista. Toinen käsi siis ottaa ja toinen antaa – jos antaa.

On ymmärrettävää, että kiinteistöyhtiö pyrkii huolehtimaan omaisuudestaan. Senaatti-kiinteistöjen käsiin on päätynyt monenlaista ja -kuntoista kiinteistöä eri puolilta Suomea. Moni rakennus on sellainen, ettei niille ole muita ottajia. Kunnossa ne on silti pidettävä, ja se maksaa.

On myös totta, ettei esimerkiksi Rajavartiolaitoksen tarpeisiin löydy joka paikasta tiloja yksityisiltä vuokramarkkinoilta.

Senaatti-kiinteistöt kertoo laskevansa ensi vuonna kaikkien kiinteistöjensä vuokria kuudella prosentilla.

Vuokratason tarkastelu onkin perusteltua. Muuten vuokralaisten selviytymistaistelu ja toistuva lisärahoitusten hakeminen vie resursseja ja energiaa pois itse toiminnasta. Lisäksi valtio-omistajan toimista tulee kuva, että seinät merkitsevät sille enemmän kuin itse toiminta, tässä tapauksessa rajaturvallisuus.

Julkisten menojen leikkauspaine on todellinen eikä sitä auta vähätellä. Valtion kalliin kiinteistömassan ylläpitämiseen toivoisi kuitenkin löytyvän innovatiivisempia keinoja kuin kohtuuttoman suuret ja pakkomaksuun perustuvat vuokrien korotukset. Kiinteistöt eivät ole itseisarvo, vaikka valtion omaisuutta ovatkin.