Asenteet eivät korjaannu pelottelemalla

Suomalaisten kannabismyönteisyys on lisääntynyt sitä mukaa, kun sen käyttö on yleistynyt. Kajaanissa pilveä polttelevat jo yläasteikäiset.

Suomalaisten huumeasenteet ovat muuttuneet sallivammiksi parin viime vuosikymmenen aikana. Etenkin suhtautuminen kannabikseen on muuttunut, ja Suomessakin on ajoittain viritelty keskustelua sen laillistamisesta.

Asennemuutos näyttää seurailevan kannabiksen käytön yleistymistä, mikäli on uskominen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoja. Tuorein suomalaisten huumeidenkäyttöä selvittänyt THL:n tutkimus on vuodelta 2014, ja sen mukaan kannabiksen käyttäjien määrä oli Suomessa kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Uusi tutkimusaineisto on kerätty viime syksynä, mutta tuloksia ei ole vielä saatavissa tämän hetken tilanteesta.

Kajaani ja Kainuu eivät ole kehityskulun ulkopuolella. Moniammatillisen Ankkuri-tiimin työssä nuorten kannabiksen käytön yleistyminen ja käytön aloittamisen aikaistuminen ovat selvästi nähtävissä (KS 19.2.). Kannabismyönteisyys näkyy myös siten, että nuorille on yhä vaikeampaa saada perille viestiä kannabiksen haitallisuudesta. Moni nuori kokee tietävänsä eri päihteiden käytöstä ja haitoista enemmän kuin aikuiset.

Totta onkin, ettei kannabis ole yksiselitteisesti vaarallisempaa terveydelle kuin esimerkiksi suomalaisten runsain mitoin kuluttama alkoholi. Kannabis on kuitenkin Suomessa laitonta, ja sen vuoksi kannabiksen käyttö on kytköksissä tavalla tai toisella rikollisuuteen. Huumerikollisuuteen puolestaan kietoutuu monta muuta rikollisuuden lajia, ja viattomalta tuntuva pilven poltto voi olla osaltaan lisäämässä niitä.

Asenteiden muutoksen vuoksi on syytä kysyä, onko suomalainen huumevalistus epäonnistunut. Onko huumeet niputettu yhteen isoksi möröksi niiden tosiasiallisista vaikutuksista riippumatta ja saatu aikaan se, etteivät valistuneet nykynuoret enää usko vanhempien, koulujen ja viranomaisten viestiin? Pelottelun sijaan tarvitaan asiallista keskustelua ja lisää faktatietoa. Se on ainoa tie vaikuttaa nuorten asenteisiin.