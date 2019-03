Asumisen hinta ei saa kivuta liian korkealle

Jonna Karjalainen / arkisto

Omakotiasuminen on Kajaanissa keskivertoa kalliimpaa, kertoo Omakotiliiton vertailu.

Kainuussa asuminen ei ole maan edullisimmasta päästä. Omakotiliiton tuoreen vertailun mukaan omakotiasuminen on Kajaanissa ja Kuhmossa keskimääräistä kalliimpaa. Vaikka esimerkiksi Kajaanissa kiinteistöverojen taso on vielä kohtuullinen verrattaessa muihin vastaavankokoisiin kaupunkeihin, kertyy kustannuksia muualta. Asumisen kustannuksia nostavat etenkin korkeat sähkön siirtohinnat, jotka rokottavat asukkaita jopa satoja euroja enemmän vuodessa kuin halvimmilla alueilla.

Vertailussa ei ole otettu huomioon asunnon hankintakustannuksia, mutta myös omakotitalon hankinta on Kajaanissa kallista, mikäli on uskominen omakotitalojen hintapyyntöjä. Vanhaa kunnostettavaa saa toki edullisesti, mutta uudehkojen omakotitalojen hinnat ovat korkeita, kun ottaa huomioon seudun väestökehityksen näkymät. Pääkaupunkiseutuun verrattuna hintataso on edullinen mutta esimerkiksi Oulun seutuun verrattuna ei.

Elinkustannuksia nostaa Kainuussa myös se, että auto on monelle välttämättömyys. Heikkojen julkisten liikenneyhteyksien vuoksi moni perhe tarvitsee kaksi autoa.

Asumiskustannusten erot eri kuntien välillä näyttävät olevan kasvussa. Kun viime vuonna halvimman ja kalleimman omakotiasumisen kunnan erotus oli tuhat euroa, on se tänä vuonna jo 1500 euroa. Erot ovat sen verran suuria, että niillä voi olla vaikutusta ihmisten asumispäätöksiin. Toki ihmiset voivat myös omilla elintavoillaan vaikuttaa siihen, kuinka kallista asuminen on.

Kainuussa kannattaisi miettiä, mitä asumiskustannusten kohtuudessa pitämisen eteen voitaisiin tehdä. Asumisen ja elämisen kustannukset ovat yksi seudun vetovoimaan vaikuttava tekijä. Jos ne ovat kovin korkeat, saattaa orastava kiinnostus lopahtaa. Asunto ja asuminen ovat monelle elämän suurin sijoitus, ja niitä harkitaan tarkoin. Edullinen asuminen onkin vetovoimatekijä, jota ei kannata hukata.