Biojalostamo lupaa hyvää, mutta kysymyksiä on yhä

Marjukka Väisänen

Paltamon kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, maakuntajohtaja Pentti Malinen ja KaiCellin toimitusjohtaja Jukka Kantola vaikuttivat maanantaina tyytyväisiltä Pöyryn selvitykseen.

KaiCell Fibersin Paltamoon suunnitteilla olevalla biojalostamolla vaikuttaa olevan mittavat vaikutukset Kainuun talouteen, jos tehdas toteutuu.

Maanantaina julkistettu Pöyry Finland Oy:n tekemä selvitys biojalostamon aluetaloudellisista vaikutuksista lupailee hyvää niin talouden, työpaikkojen kuin väestökehityksenkin näkökulmasta.

Vaikka valmis tehdas työllistäisi vain noin 160 henkilöä, synnyttäisi se suoria ja välillisiä työpaikkoja Kainuuseen lähes 1200. Rakentamisen aikana työtä riittäisi isolle joukolle, sillä rakentamiseen on arvioitu tarvittavan 1500 henkilötyövuotta. Valmistuttuaan tehdas toisi työtä etenkin metsätalouteen, kuljetuksiin ja kauppaan.

Koska Kainuussa on jo nyt pula osaavista tekijöistä muun muassa puunkorjuussa, vaatisi tehdas pyöriäkseen todennäköisesti sitä, että Kainuuseen muuttaisi muualta väkeä. Yhtiössä uskotaan, että uusi jalostamo on riittävän vetovoimainen työpaikka houkutellakseen osaajia. Näin voi ollakin, jos yhtiön rahoitus saadaan luottamusta herättävälle pohjalle, mutta silti jää kysymys siitä, kuinka raaka-aineen hankintaketjun eri osiin saadaan tarvittava määrä tekijöitä.

Uusi, työikäinen ja työssä käyvä väki olisi piristysruiske myös väestökehityksen kannalta. Se helpottaisi julkisten palvelujen rahoittamista ja lisäisi yksityisten palvelujen käyttöä.

Verotuloja tehdas toisi kuntatalouteen noin 10 miljoonan euron edestä vuodessa. Aluetaloudelliset vaikutukset olisivat kaikkiaan noin 720 miljoonaa euroa. Mittakaavaa antaa se, että Kainuun soten vuosibudjetti on reilu 300 miljoonaa euroa.

Toivoa sopii, että yhtiö saa rahoituksen uskottavalle pohjalle ja hanke etenee. Paljon on kuitenkin vielä kysymysmerkkejä ilmassa. Kolmas rahoituskierros on tulossa, minkä lisäksi on huolehdittava niin ympäristöasiat kuin työvoimaresurssit kuntoon.