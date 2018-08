Eläkeläisten velkataakka kasvava riski

Eila Kilpeläinen/Arkisto

Eläkepäivien ihanuus muuttuu kituuttamiseksi, jos käteen jäävän tulon pudotukseen ei ole varautunut.

Eläkkeelle jääminen on monelle onni ja autuus, mutta se voi olla henkilökohtaisen talouden kannalta kuin pudotus tyhjän päälle. Yllättävän monelle näyttää tulevan yllätyksenä, kuinka paljon käteen jäävät tulot putoavat eläkkeellä.

Eläkeläisten velkaongelmat ovat viime vuosina kasvaneet selvästi ja velkaantuneita auttavan Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar ennustaa saman trendin vielä pahenevan tulevina vuosina (Kainuun Sanomat 7.8.). Eläkeläisten määrä kasvaa Suomessa koko ajan.

Nykyiset kuusikymppiset ovat tottuneet kuluttamaan, eikä tapoja ole helppo muuttaa eläkkeellä. Ongelma on siinä, että eläkkeellä tulot laskevat noin 60 prosenttiin, mutta vapaa-aika 100 prosenttiin.

Moni jää pikavippiyritysten aggressiivisen mainonnan haaviin, kun eläkkeelle jäännin aiheuttamaan tulojen pudotukseen ei ole osattu varautua. Pahimmillaan edessä on loputon suo, kun lisälainaa otetaan edellisestä lainasta selviytymiseen.

Takavuosina oli kunnia-asia kituuttaa, jotta jälkeläisille kertyisi perintöä. Vaikka ajat ovat muuttuneet, miettii moni eläkeläinen siltikin liikaa omaisten etua. Sekään ei ole tavatonta, että vähävaraiset eläkeläiset ovat ottaneet lainaa auttaakseen lapsiaan tai lapsenlapsiaan.

Suomalaisia on varoiteltu taajaan velkaantumisen vaaroista, ja huoli on aiheellista jokaisen tiedostaa. Yhtä lailla kuin taloustaidon perusteet on tärkeää opettaa nuorille, ovat talouden hallinnan valmennuskurssit tarpeen eläkeikää lähestyvillekin. Eläkkeelle jäämiseen on tärkeää valmistautua henkisesti, mutta siihen on osattava varautua myös taloudellisesti.

Ylivelkaantuminen on jo nyt iso kansantaloudellinen ongelma. Se on myös henkilökohtainen tragedia, sillä maksuhäiriöinen tulee monella tapaa sysätyksi yhteiskunnan ulkopuolelle.

Talousvaikeuksia ei pidä hävetä tai piilotella, sillä apua on tarjolla. Maksutonta apua saa Takuusäätiön lisäksi esimerkiksi kunnallisesta talous- ja velkaneuvonnasta. Takuusäätiöstä voi hakea takausta tai kunnalta sosiaalista luottoa. Pahoin ylivelkaantunut voi hakea yksityishenkilön velkajärjestelyyn.

Valtion ensi vuoden budjettiin valtiovarainministeriö esittää kahdeksaa miljoonaa euroa ylivelkaantuneiden aseman kohentamiseen. Tämä kohdistetaan muun muassa talous- ja velkaneuvontaan, ulosotossa tehtävään velallisten neuvontaan ja tuomioistuinkäsittelyjen nopeuttamiseen.