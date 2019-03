Ensivastetoiminta tuo arjen turvaa maaseudulle

Antero Komulainen / arkisto

Kainuun rajavartioston ensivasteyksikkö harjoittelee säännöllisesti ensiavun antamista. Ensivasteyksikkö on ollut toiminnassa vuoden 2013 alusta asti.

Rajavartiolaitos täyttää tällä viikolla sata vuotta. 21. maaliskuuta vuonna 1919 valtioneuvosto teki päätöksen, jolla rajan vartiointi siirrettiin sisäministeriön alaisille rajavartiojoukoille, jotka olivat sotilaallisesti järjestyneet. Kun sotien jälkeen merivartiolaitos yhdistettiin Rajavartiolaitokseen ja vartiointi aloitettiin myös Suomen länsi- ja pohjoisrajalla, muodostui nykyinen Rajavartiolaitos.

Kainuussa ja muissa itärajan varren maakunnissa Rajavartiolaitos on ollut näkyvä osa ihmisten arkea. Yhteistyö asukkaiden ja rajavartijoiden kesken on ollut tiivistä ja toimivaa. Yhä edelleen paikallisilla asukkailla on oma roolinsa tavallisesta poikkeavien kulkijoiden ja liikehdinnän havainnoitsijana ja rajavartiostolle ilmoittajana, vaikka rajojen vartiointi on muuttunutkin yhä teknisemmäksi ja asutus itärajan läheisyydessä harventunut.

Rajavartiolaitos on onnistuneesti ottanut myös uusia tehtäviä hoitaakseen.

Kainuussa ihmisten arjen turvallisuutta on parannettu rajavartioston ensivastetoiminnalla. Kun tietyillä alueilla Kainuussa tarvitaan viranomaisen apua hätätilanteeseen, on rajavatioston yksikkö usein ensimmäisenä paikalla. Rajavartioston ensivastetoiminnalla pystytään antamaan ensiapua ennen varsinaisen hoitohenkilökunnan saapumista paikalle ja siten jopa pelastamaan ihmishenkiä.

On hienoa, että Kainuun maaseudulle on pystytty rakentamaan yhteistyöllä tämänkaltaisia ratkaisuja, joilla on aito vaikutus ihmisten elämään ja turvallisuuden tunteeseen. Vaikka väki vähenee, tarvitsevat jäljelle jäävät yhä palveluja ja apua hädän hetkellä, ja pitkien välimatkojen seudulla niitä olisi vaikea järjestää ilman rajavartioston aktiivista otetta. Toivottavasti Rajavartiolaitoksen rooli maaseudun lähiviranomaisena nähdään tarpeellisena myös tulevaisuudessa, vaikka se ei laitoksen päätehtävä olekaan. Hyvistä käytännöistä kannattaa pitää kiinni.