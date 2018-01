Hallitukseen ei luoteta – eikä oppositioonkaan

Kunnallisalan kehittämissäätiön luottamusmittauksessa presidentti on selvästi kaikkien muiden yläpuolella. Yli kolme neljäsosaa (78 %) luottaa erittäin tai melko paljon presidenttiin.

Tieto häivyttää loputkin epäilykset, ettei Sauli Niinistöä valittaisi suoraan jo ensimmäisessä vaalissa jatkamaan virassaan, kun vaalit ennakkoäänestyksellä alkavat jo vajaan kahden viikon päästä.

Toimivan presidentin persoona hallitsee presidenttiyttä vahvasti. Vastaajien mielessä onkin ollut nimenomaan Niinistö eikä instituutio.

Aivan vastaavasti



, kun suomalaisilta on kysytty luottamusta hallitukseen, vastaajat ovat ajatelleet nimenomaan Juha Sipilän (kesk.) johtamaa hallitusta.

Hallitukseen luottaa vastaajista vain reilu kolmannes (35 %). Runsas enemmistö eli 58 % ei luota hallitukseen.

Epäluottamus koko eduskuntaan on kuitenkin hallituksen kanssa täsmälleen samalla viivalla, eikä mainittavasti hallitusta suurempi ei ole koko eduskunnan nauttima kansalaisluottamuskaan: 38 %.

Mittaus taitaa kieliä epäluottamuksesta yleensä politiikkaan, jonka yläpuolella presidentti nyt nähdään.

Oppositioon kansalaisten luottamus on nimittäin roimasti hallitusta heikompi ja vertailussa kaikkiin muihin verrattuna kaikkein vähäisintä.

Tutkimuksen mukaan oppositiopuolueisiin luottaa väestöstä erittäin tai melko paljon vain joka viides kansalainen (21 %). Yllättävintä on, että tasan puolet oppositiopuolueiden omista kannattajistakaan ei luota oppositioon ja vastaavasti luottamusta heruu vain 38 prosentilta.

Oireellista lienee, että naisvastaajissa ei osaa sanoa -joukko on levinnyt luottamusta tuntevia suuremmaksi eli liki neljännekseen (23 %), kun on kysytty luottamusta oppositioon – miehillä osuus on vain 10 %.

Sdp:n ja perussuomalaisten äänestäjien luottamus omaan puolueeseensa on selkeästi pienempi ja epäluottamus suurempi kuin muilla puolueilla. Kaikkein vahvinta luottamus omaan puolueeseen on vasemmistoliiton äänestäjillä ja sen jälkeen keskustan, kokoomuksen ja vihreiden joukossa – tässä järjestyksessä.

Edellisen kerran Kantar teki KAKS:lle vastaavan tutkimuksen vuonna 2013, jolloin nykyisistä oppositiopuolueista Jyrki Kataisen (kok.) laajapohjaisessa hallituksessa olivat mukana sosiaalidemokraatit, vihreät, vasemmistoliitto, rkp ja kristillisdemokraatit.

Kun nuo oppositiovoimat on nyt neljä vuotta myöhemmin korvattu hallituksessa keskustalla ja sinisillä, luottamus hallitukseen on vähentynyt 4 prosenttiyksikköä, mutta niin on vastaavasti supistunut luottamus oppositioonkin.

Tiedotusvälineet ovat neljän vuoden aikana nousseet luottamusmittauksessa pari prosenttiyksikköä 56 prosenttiin. Luottamus mediaan on presidentin jälkeen toiseksi suurinta, selvästi edellä kirkkoa, ay-liikettä ja työnantajia.

Valemedian ja ”vaihtoehtoisten faktojen” tultua yhä voimakkaammin mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun luottamus perinteisiin uutisvälineisiin on vain kasvanut.

Luottamus mediaan on jonkin verran suurempi oppositiopuolueiden kannattajilla kuin hallituspuolueiden äänestäjillä, vaikka perussuomalaisten äänestäjistä tiedotusvälineisiin luottaakin melko paljon vain alle kolmannes (30 %), eikä juuri kukaan erittäin paljon.

Toiseksi vähiten mediaan luottavat keskustan äänestäjät (50 %).

Vihreiden (75 %), vasemmistoliiton (69 %) ja demareiden (66 %) äänestäjillä medialuottamus on vahvempaa kuin kokoomuksen kannattajilla (62 %).

Voisiko tästä päätellä, että opposition näkemykset ovat päässeet mediassa hallitukseen verrattuna hyvin esille? Ainakin kikyä ja sotea on väännetty nurin myös mediassa.