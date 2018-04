Hallitus teki Pelsosta järkipäätöksen

Marjatta Kurvinen / arkisto

Oikeusministeri Antti Häkkänen keskusteli Pelson henkilökunnan kanssa vierailullaan tammikuussa. Ministerin mukaan käynti Vaalan vankilassa vakuutti hänet siellä tehtävästä laadukkaasta työstä.

Hallitus teki kehysriihessään ainoan oikean päätöksen Pelson osalta: vankilan toiminta jatkuu ja siihen investoidaan. Päätöksestä on kiittäminen maan hallitusta, täkäläisiä kansanedustajia, oikeusministeri Antti Häkkästä ja aktiivisia vaalalaisia, jotka jaksoivat tuoda viranomaisselvityksen rinnalle toisenlaista faktaa.

Ministeri Häkkänen totesi vakuuttuneensa laadukkaasta työstä vierailullaan Pelsolla vuoden alussa. Hän oli selvästi perehtynyt tosiasioihin eikä tehnyt päätöstä yhden selvityksen perusteella. Rikosseuraamuslaitoksen selvitys todettiin monessa lausunnossa puutteelliseksi.

Pelson tulevaisuuden kannalta lyötiin tärkeät tahdit 13. helmikuuta Kajaanissa Kainuun Sanomien 100-vuotisjuhlilla. Pääministeri Juha Sipilä totesi silloin haastattelussamme, että hän kannattaa Pelson säilyttämistä. Pääministerin sana painoi.



Häkkäsen mukaan päätökseen vaikuttivat vankeinhoidon tavoitteet, yhteiskunnallinen kokonaisvaikuttavuus ja työllisyysnäkökohdat.

On huomionarvoista, että ministeri Häkkänen nosti ensimmäiseksi perusteluksi juuri vankeinhoidon tavoitteet. Risen näkökulmasta niillä ei nimittäin ollut juurikaan merkitystä.

Risen johtaja Tarja Väisänen päinvastoin totesi tammikuussa Kainuun Sanomissa, että työtoiminta ei ole vankeinhoidossa juurikaan merkittävää vaan kyse on lähinnä sosiaalisesti kuntoutuksesta. Asiahan on päinvastoin. Sosiaalisella kuntoutuksella on merkitystä juuri vankeinhoidossa ja Pelsolla työtoimintaa harjoitetaan valtakunnan mittakaavassakin menestyksellisesti ja innovatiivisesti.

Vankilan lakkauttaminen on ollut 10 vuoden aikana esillä kolmesti. Nyt tilat ovat niin huonossa kunnossa, että lopullista päätöstä pelättiin.

Sellainen tulikin, mutta Pelsolle rakennetaankin uudisrakennus, jonne vankila asettuu vuokralle vuodesta 2022 alkaen.

Päätös tarkoittaa siis sitä, että lähivuosina Pelso työllistää vanginvartijoiden ohella myös rakentajia. Tuplapotti Vaalalle!