Heikko sato korottaa lisää ruokalaskua

Antero Komulainen/Arkisto

Tämän vuoden viljasadosta ennustetaan kuluvan vuosituhannen pienintä. Syynä huonoihin näkymiin on etenkin kuivuus.

Vaikka ruuan halpuutuksesta on jauhettu paljon, on moni huomannut nyt ruokakaupan laskussaan selkeän nousun. Erityisesti vihannesten, hedelmien, marjojen, voin ja lihatuotteiden hintoihin on tullut korotuksia.

Peräti neljä vuotta jatkunut elintarvikkeiden kuluttajahintojen lasku kääntyi nousuun alkuvuonna. Toukokuussa 2018 elintarvikkeiden kuluttajahinnat olivat 2,4 prosenttia korkeampia kuin vuotta aiemmin.

Kuivuudessa riutuvat pellot viestivät huonoa satoa ja ennakoivat ruuan hinnan nousun jatkumista Suomessa. Luonnonvarakeskus ennustaa tämän vuoden viljasadosta kuluvan vuosituhannen pienintä.

Maailmanmarkkinatilanne kiihdyttää hintojen nousukiitoa. Satonäkymät ovat synkänlaiset eri puolilla Eurooppaa, jossa kuumuuden tuoma kuivuus ja toisaalta myös tulvat kurittavat laajalti maataloustuotantoa.

Viljelijälle tilanne on tukala. Tieto siitä, että suomalainen arvostaa kotimaista ruokaa, ei viljelijää lämmitä, kun taustalla on useita peräkkäisiä heikkoja satovuosia.

Viime satokausi oli Itä- ja Pohjois-Suomessa huonoin 30 vuoteen – ja henkinen ja taloudellinen katastrofi monelle viljanviljelijälle.

MTK arvioi suomalaistilojen viimevuotiset tappiot vähintään 100 miljoonaksi euroksi. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tappiosumma oli yhteensä 12 miljoonaa euroa. EU:n tuki ei Suomeen yltänyt ja kansallinen apukin jäi perin pieneksi.

Viime syksyn vellipellot kypsyttivät monen viljelijän katoalueilla lopettamispäätökseen. Pahimmillaan sama on edessä tämänkin satokauden jälkeen.

Vuosittain Suomessa on lopettanut yli tuhat tilaa. Maatalous- ja puutarhayritysten määrä on tippunut jo alle 50 000:n, joten vähitellen on aloitettava vakavaa yhteiskunnallista keskustelua kansallisen ruuantuotannon omavaraisuudesta.

Heittäytyminen täysin tuonnin varaan tuskin on kenenkään toive. Vesi- ja ruokahuolto ovat osa suomalaista huoltovarmuutta, jonka vaaliminen on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden järjestelmää.