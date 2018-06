Helsingin diiliä odotellessa

Yhdysvaltojen ja Venäjän vaakunoissa on kotka, Amerikassa valkopäinen ja Venäjällä kaksipäinen.

”Suomi on aina valmis tarjoamaan hyviä palveluksia, jos niitä kysytään.” Näin lyhyesti presidentin kanslia vastasi Twitterissä uteluihin Donald Trumpin ja Vladimir Putinin mahdollisesta huippukokouksesta Suomessa heinäkuun puolivälissä. Tietysti on ja pitääkin olla valmis palveluksiin.

Verkkolehti Politico ja uutistoimisto Reuters kertoivat tiistaina amerikkalaislähteisiin vedoten, että Helsinkiä harkitaan presidenttien tapaamispaikaksi.

Trump osallistuu ensin Brysselissä Naton huippukokoukseen 11.-12. heinäkuuta ja pistäytyy sen jälkeen 13. päivänä Lontoossa.

Putinin on puolestaan oltava 15. päivänä kello 16 Suomen aikaan Luzniki-stadionilla jalkapallon MM-kisojen loppuottelua seuraamassa. Niinpä tapaaminen pidettäisiin tässä välissä Helsingissä, mistä Putinin on helppo palata Moskovaan.

Amerikkalais-venäläinen huippukokous Suomessa saattaa levittää isäntämaasta mielikuvia perinteisellä tavalla puolueettomana valtiona suurvaltojen välillä.

Tämä asema on kuitenkin perusteellisesti muuttunut, ensin EU-jäsenyyden ja myöhemmin tiivistyvän Nato-yhteistyön myötä.

Turvallisuuspoliittinen suhde myös Yhdysvaltoihin on niin Suomella kuin Ruotsillakin erityislaatuinen. Varsinkin Helsingin huippukokouksen toteutuessa on erittäin toivottavaa, että presidentti Niinistö ja pääministeri Stefan Löfven kutsutaan sitä ennen Naton huippukokoukseen, kuten tapahtui jo 2016. Heidän osallistumisensa vahvistaisi Naton sekä Ruotsin ja Suomen erityisen vahvoja siteitä. Lisäksi se hälventäisi mahdollisia spekulaatioita Suomen aseman muuttumisesta. Presidentti Niinistön mielestä jo mahdollinen Nato-jäsenyys on jo sinänsä Suomelle tärkeä turvallisuuden tae.

Trumpilla on tapana järjestää yllätyksiä. Singaporessa hän lupasi Pohjois-Korean Kim Jong-unille ydinaseohjelman jäädyttämisen vastapainoksi – liittolaistensa yllätykseksi – ”provokatiivisten” sotaharjoitusten jäädyttämisen Etelä-Korean kanssa.

Singaporea edeltänyt G7-kokous päättyi Trumpin ansiosta farssiin. Sen jälkeen on siirrytty aitoon kauppasotaan myös Euroopan ja USA:n välillä.

Mistä Brysselin Nato-huippukokous ja sen jälkeen mahdollinen Helsingin huippukokous myöhemmin muistetaan? Mitä vaatimuksia Putinilla mahtaa Helsingissä olla ja miten suopeasti Trump niihin suhtautuu?

Nato-liittolaiset varmasti varoittavat Trumpia omavaltaisesti sopimasta Putinin kanssa yhtään mitään niiden ja kumppanimaiden ylitse. Samoja vaatimuksia on monilla muillakin ja varsinkin Ukrainalla, missä Venäjä on yli neljä vuotta käynyt sisällissotaa.