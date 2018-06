Huippukokous tärkeä Suomelle

Ossi Rajala

Presidentti Sauli Niinistön mukaan häneltä kysyttiin vierailun järjestämisestä noin viikko sitten.

Kainuun Sanomat käsitteli torstain pääkirjoituksessaan niitä mahdollisia riskejä, joita Donald Trumpin ja Vladimir Putinin huippukokoukseen Helsingissä voi liittyä. Nyt sopii tarkastella, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa.

Suurvaltajohtajien tapaamiset ovat myönteisiä tapauksia. Harvoin johtajat tapaavat riidelläkseen.

Yhdysvaltain ja Venäjä suhteet ovat juuri nyt kehnolla tolalla. Kahden suurimman ydinasevaltion suhteiden parantaminen on aina positiivista. Tapaamista edelsi molempien maiden sotilaskomentajien tapaaminen Helsingissä, mikä oli sinänsä myönteinen signaali huippukokoustakin ajatellen.

Talousongelmissaan



painiva Venäjä varmasti tahtoisi esimerkiksi molemminpuolisten pakotteiden poistuvan, mutta edellytyksiä siihen ei ole niin kauan kuin Venäjä tukee asein ja joukoin separatisteja Ukrainan sisällissodassa ja pitää Krimiä omanaan. Sille taas ei ole loppua näkyvissä.

Toisaalta vahvat ja jatkuvasti lisääntyvät todisteet Venäjän sotkeutumisesta USA:n presidentinvaaliin Trumpin hyväksi tavallaan estävät häntä tekemästä isoja myönnytyksiä Putinille.

Suomelle huippukokous on mahtava tilaisuus kuvansa kirkastamiseen. Mediahuomio on hetkellisesti valtava, vaikka Trumpia tietysti on jo seurattu tiiviisti Brysselin Nato-kokouksessa ja Britannian vierailulla.

Suomi tullee tekemään vierailua seuraaville selväksi geopoliittisen asemansa. Äskettäin Suomen ja Venäjän välisen rajan pituudeksi mitattiin 1 343,6 kilometriä, josta maarajaa 1 289,6 kilometriä. Tämän pitkän syyn takia Suomi on turvallisuuspoliittisesti liittoutunut Euroopan unioniin ja tekee vahvaa harjoitusyhteistyönsä niin Ruotsin, Naton kuin Yhdysvaltain kanssa – vaikka ei ole Naton jäsen.

Vääitettyä ”puolueettomuutta” enemmän Helsingin valintaan on vaikuttanut se, että Suomella on pitkä ja menestyksekäs kokemus näistä kokouksista. Kokousisäntänä Suomeen luotetaan.

Presidentit voivat tulla Helsinkiin pelkäämättä massiivisia protesteja ja luottaen siihen, että suomalainen virkavalta pitää mahdolliset aktivistit aisoissa.

Presidentti Sauli Niinistö tapaa molemmat kollegansa erikseen ja pääsee Suomen ollessa Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa jälleen kerran puhumaan heitä ympäri ”mustan hiilen” eli suomeksi noen vähentämisessä arktiselta alueelta.

Niinistö aikoo ottaa esille myös Itämeren alueen jännityksen kasvun. Niinistön oma aloite lentotunnistimien käytöstä myös sotilaskoneissa on pyrkinyt vahinkojen välttämiseen. Pienilläkin askeleilla on merkitystä, Niinistö jaksaa toistaa.