Hyvä taloudenpito vaatii puskureiden rakentamista

Kainuun uuden sairaalan logistiikkaterminaali on valmistunut. Tulevaisuuden iso kysymys niin Kainuussa kuin muuallakin Suomessa on, miten julkiset palvelut rahoitetaan.

Valtiovarainministeriö julkaisi torstaina taloudellisen katsauksen, jossa tarkastellaan julkista taloutta, talouspolitiikkaa ja talousnäkymiä. Katsaus piirtää ennusteen talouden kehitykseen vuoteen 2021 asti, mutta antaa osviittaa myös sen jälkeisestä, keskipitkän aikavälin talouskehityksestä.

Valtiovarainministeriön virkamiesten viesti on selkeä. Suomen talouskasvu on hidastumassa, ja vaikka julkinen talous saadaan ensi vuonna tasapainoon, on tasapaino väliaikaista. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen alkaa kasvaa taas vuonna 2022.

Ensi vuonna talous kasvaa ennusteen mukaan 1,7 prosenttia. Sen jälkeen kasvu hidastuu, ja kun katsotaan vuoteen 2023 asti, jää kasvu alle yhden prosentin.

Tällä hetkellä Suomen talous ”puskee eteenpäin korkeasuhdanteen jälkilämmöllä”, sanoo osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander valtiovarainministeriön tiedotteessa. Maailmantalouden yllä leijuu taantuman uhka, ja julkisen talouden vahvistaminen on tässä tilanteessa vaikeaa, vaikka työllisyys onkin kohentunut ja kotitalouksien ostovoima parantunut.

Puskureita pitäisi kuitenkin rakentaa. Kun väestö ikääntyy ja työssä käyvän väestön määrä pienenee, hidastuu myös verotulojen kasvu. Työllisyysasteen nousun ministeriö ennakoi jäävän 73,3 prosenttiin monen puolueen tavoitteleman 75:n sijaan. Lisäksi tulee muistaa, ettei pelkkä työllisyysasteen nousu välttämättä tee kesää: kun 15-64-vuotiaiden lukumäärä vähenee, ei valtion kassaan kilahtavien eurojen määrä välttämättä lisäänny, vaikka tästä väestä yhä useampi olisi työssä.

Virkamiesten viesti sopii huonosti yhteen eduskuntavaalien alla lupauksia latelevien puolueiden viesteihin. Suoraan puolueiden lupauksiin VM:n virkamiehet eivät ota kantaa, mutta toiveena on jäsentyneempi keskustelu siitä, miten julkiset palvelut tulevaisuudessa rahoitetaan.