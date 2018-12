Ilmastonmuutos on yhteinen haasteemme

Kainuun Sanomat / arkisto

Ilmaston lämpeneminen uhkaa muun muassa arktisen alueen luontoa. Kuvan jääkarhu ui luonnonsuojelualueella Alaskassa syyskuussa.

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle oli kutsuttu paljon sellaisia kansalaisia, jotka ovat omalla toiminnallaan pyrkineet estämään ilmastonmuutosta. Näyttääkin siltä, että illan isäntä Sauli Niinistö on monia virkaveljiään ja -sisariaan pontevammin alkanut kantaa huolta maapallon lämpenemisestä.

Hyvä, että osa linnanjuhlien vieraista otti ilmastoteemasta kopin pukeutumistyyliä myöten. Yksi heistä oli paltamolainen kansanedustaja Marisanna Jarva, jonka mekon materiaali oli uusiutuvaa puukuitua.

Niinistön ilmastopuheet alkoivat jo aiemmin viikolla, kun Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore haastatteli häntä vuorokauden kestävään 24 hours of Reality ohjelmaan. Sen taustalla oli Goren perustama ilmastonmuutosta vastaan taisteleva The Climate Reality Project -järjestö.

Niinistön terveiset ohjelman seuraajille olivat tylyt: ”Jos menetämme arktiksen, menetämme maailman”.

Hänen mukaansa iso ilmastouhka on mustan hiili, jota kertyy arktiselle alueelle muun muassa ylimääräisen kaasun polttamisesta Venäjän kaasukentillä. Asiaan vaikuttavat myös Venäjän vanhanaikaiset voimalat ja metsäpalot.

Niinistö on ottanut mustan hiilen käytön vähentämisen esille korkean tason tapaamisissaan sekä USA:n Donald Trumpin että Venäjän Vladimir Putinin kanssa.

Itsenäisyyspäivän teema enteilee sitä, että ilmastonmuutos ja sitä vastaan kamppailu tulee saamaan isosti tilaa myös tasavallan presidentin uuden vuoden puheessa. Tämä siksikin, että kansainvälisessä politiikassa ilmapiiri on juuri nyt vähemnmän jännitteinen kuin takavuosina. Nyt on aikaa yhteisille ongelmille. Väistämättä on selvää, että ilmastonmuutos tulee näkymään myös ensi kevään eduskuntavaaleissa. Vaikka Suomi ja Suomen teot eivät yksin maailmaa pelasta, olisi moukkamaista ummistaa ongelmalta silmiä.