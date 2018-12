Jälkihoito ratkaisee onnistumisen

Sirkku Rautio

Puiset karhut ja Kuhmossa valmistettu tikkutalo ovat näyttävästi esillä Brysselin joulutorilla. Arvokkaasta Kainuun näkyvyydestä kannattaa ottaa matkailumarkkinoinnissa kaikki irti.

Kainuulaisilla on nyt tuhannen taalan paikka mainostaa itseään keskieurooppalaisille turisteille. Kainuu on näkyvästi esillä Brysselin joulutorilla, jonka hulppeita avajaisia vietettiin perjantaina.

Vuosittain vaihtuva joulutorin juhlittu maa on tänä vuonna Suomi. Maamme näkyvyys on rakennettu torille pitkälti kainuulaisin voimin, kiitos joulutorispesialisti Akke Virtasen hyvien kontaktien sekä kainuulaisten aktiivien, joiden työtä Kainuun liitto on organisoinut.

Torille on pystytetty kainuulainen joulukylä, jossa on puisia karhuja, loimulohta ja belgialaisessa yleisössä suurta kiinnostusta herättänyt pysäköintiruutuun mahtuva kolmikerroksinen tikkutalo, made in Kuhmo.

Belgian joulutori on yksi Euroopan suurimmista. Siellä vierailee viiden viikon aikana noin 2,5 miljoonaa ihmistä. Näistä kolmannes on belgialaisia, kolmannes tulee muualta Belgiasta ja loput ulkomailta.

On selvää, että tällaiselle joukolle Kainuun markkinointi joulun hengessä on suuri mahdollisuus. Joulupukkiakaan ei unohdeta.

Kainuuta voi ja kannattaakin markkinoida neljän vuodenajan maakuntana, mutta se, mikä keskieurooppalaisilta puuttuu, on talvi. Ja siihen Kainuulla on paljon tarjottavaa.

Suomi on edellisen kerran ollut Brysselin joulutorin kumppani vuonna 2005. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja Kari Aalto totesi Kainuun Sanomissa lauantaina, että edellisellä kerralla kaikki olivat äärimmäisen tyytyväisiä tapahtumaan.

Markkinoinnin tulokset mitataan kuitenkin vasta vuosien viiveellä. Vuonna 2005 Suomesta edustettiin koko Pohjois-Suomea. Lapin matkailu on lähtenyt hurjaan nousuun vasta vuosia myöhemmin.

Samaan tapaan nyt voi odottaa vahvaa buumia kainuulaiselle matkailulle. Tikkutalossa koetut erämaan elämykset virtuaalilasien läpi voivat houkuttaa turistit kokemaan kaiken aidossa ympäristössä. Nyt onkin tärkeää tehdä jälkihoito kunnolla. Todellinen markkinointityö alkaa siitä, mihin joulutori loppuu. Silloin pitää myös varmistaa, että on mitä markkinoida – ja myydä.