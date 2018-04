Jan Vapaavuori omalla asiallaan

Kimmo Penttinen / arkisto

Vajaa vuosi sitten Petteri Orpo ylisti Helsingin pormestariehdokasta Jan Vapaavuorta kokoomuksen risteilyllä. Nyt Vapaavuori haastaa koko hallituksen ja uhmaa samalla Orpoa.

Reilun kahden kuukauden päästä viikonvaihteessa 8.-10. kesäkuuta päähallituspuolueet keskusta ja kokoomus kokoontuvat puoluekokouksiinsa. Kokoomuksen kokous on Turun Logomossa ja keskustan Vuokatissa Katinkullassa.

Pitkään mediassa on viritelty epäilyjä keskustan rivien repeilystä porvarihallituksen paineissa. Puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän aseman kestävyyttä on kyselty, kunnes useimmille on lopulta valjennut, ettei häntä uhkaa Sotkamossa yhtään mikään.

Mielenkiintoa Vuokatin kokouksessa on lähinnä siitä, kuinka murskaavasti Paavo Väyrynen tällä – jo neljännellä – kerralla lyödään, jos hän puheenjohtajavaaliin ehdolle edes pääsee. Väyrystä katsellaan enää säälin ja ärtymyksen sekaisin tuntein.

Kokoomuksen sisällä



näyttää sitä vastoin nyt olevan kovastikin ristivetoa. Puolue on ollut vuoden ajan Ylen/Taloustutkimuksen kannatusmittauksissa kärjessä selvästi edellä keskustaa. Vain helmikuussa sdp kävi ykkösenä, mutta putosi maaliskuussa jälleen kakkoseksi.

Kokoomuksella ei ole ollut puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpon johdolla erityistä huolta syksyn maakuntavaaleissa tai kevään ja alkukesän eduskunta- ja EU-vaaleissa. Orpo sai ministerinäkin kansalta parhaat pisteet.

Nyt tilanne on tyystin muuttunut, vaikka Orpolle ei ole haastajia ilmaantunut. Syynä on Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren aloittama rynnäkkö sote- ja maakuntauudistusta vastaan. Offensiiviin ovat yhtyneet kokoomuksen kansanedustajista Elina Lepomäki ja Harry Harkimo, joiden lyöttäytyminen opposition tueksi todella vaarantaa hallituksen merkittävimpien uudistusten läpiviennin.

Uudistusten kariutuminen kaataisi hallituksen – tämän myös pääministeri on tehnyt selväksi.

Vapaavuoren motiivit ovat puhtaasti valtapoliittisia. Hän puolustaa ahtaasti Helsingin virka- ja luottamusjohdon vahvoja valta-asemia. Vielä on epävarmaa, kuinka vahvasti hän ajaa myös omia pitemmän perspektiivin valtapyrkimyksiään.

Vastoin väitteitä suurimpien kaupunkien asukkaiden ääni kuuluu kansanvaltaisessa maakuntahallinnossa nykyistä sotkuista kuntayhtymien ja valtion aluehallintoverkon himmelistöä paljon vahvempana ja suoraan omalla painollaan, eikä enää kaupunkien välikäsien kautta.