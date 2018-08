Jengien väkivalta estettävä

ADAM IHSE/Epa

Ruotsin vaalikeskustelujen pääaihe vaihtui ilmastonmuutoksesta turvallisuuteen alkuviikosta tapahtuneiden suunnitelmallisilta vaikuttavien autopolttojen takia.

Turvallisuus nousee eittämättä ykkösaiheeksi Ruotsin valtiopäivävaaleissa, jotka pidetään 9. syyskuuta.

Suunnitelmallisilta vaikuttavat autopoltot Göteborgissa ja Trollhättanissa polkevat nyt alleen muun muassa kesän metsäpalojen synnyttämän poliittisen keskustelun ilmastonmuutoksesta.

Göteborgissa ja Trollhättanissa sytytettiin maanantain ja tiistain välisenä yönä lähes sata autoa tuleen. Yksittäisiä tuhotekoja on raportoitu myös Tukholmasta ja Uppsalasta. Levottomuuksia on ollut senkin jälkeen.

Levottomuudet eivät olleet uutta. Tuhopolttoja on Ruotsissa nähty useina viime vuosina, ja ne ovat yleisimpiä nimenomaan viikkoa ennen koulujen alkua. Tällä kertaa niiden laajuus ja järjestelmällisyys olivat omaa luokkaansa.

Yleisesti on arvioitu, että tuhopolttojen herättämä keskustelu lähiöväkivallasta ja maahanmuutosta lisää entisestään maahanmuuttokriittisen ruotsidemokraattien menestystä muutaman viikon päästä pidettävissä vaaleissa.

Mielipidemittaukset lupailivat jo aiemmin muiden puolueiden hylkimälle ruotsidemokraateille jopa suurimman puolueen asemaa tulevan syksyn vaaleissa. Se tietää hankaluuksia hallitusneuvotteluille.

Vaikka rangaistuksia tuhotöistä on Ruotsissa kovennettu ja poliisien määrää lisätty, tilanne ei selvästikään ole hallinnassa. Autopolttoja on epäilty rikollisjengin voimannäytöksi. Jengirikollisuus ei ole outo ilmiö Suomessakaan. Poliisin mukaan Suomessa toimii tällä hetkellä noin 90 tunnettua rikollisryhmää (MTV-uutiset 16.8.).

Suomi voi kuitenkin vielä välttää Ruotsin tien jengiväkivallassa. On muistettava, että jengien syntyä edesauttavat etenkin sosiaaliset olot, köyhyys ja syrjäytyminen: yhteiskunta ei pysty tarjoamaan sitä, mitä jengit pystyvät.

Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyyn on satsattava ajoissa, kuten sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) Ylen haastattelussa (16.8.) totesi. Mykkänen haluaa lisätä lähiöpoliisitoimintaa. Siitä on saatu hyviä kokemuksia Turun Varissuon alueella, jossa yli puolet väestöstä on vieraskielisiä.

Niin ikään tiedonvaihto eri viranomaisten välillä on turvattava lainsäädännöllä, jotta ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.