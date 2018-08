Jospa vain yritetään olla ihmisiksi

Vera Arjoma

Nettipoliisi saa vuosittain tuhansia yhteydenottoja nettikiusaamisesta tai -uhkailusta.

Vanha sanonta kuuluu, että ihminen on ihmiselle susi. Yhä useampi joutuu sen myös karvaasti kokemaan internetin välityksellä, kutentällä viikolla julkaistuista Puheenaihe-jutuista käy ilmi.

On some-raivoa, häirintää ja suoranaista kiusaamista, tappouhkauksia, vihapuhetta. Asiaton käyttäytyminen on viranomaisten mukaan lisääntynyt internetissä selvästi.

Ongelma on siinä, että netissä on helppo solvata ja kätkeytyä nimimerkin taakse. Eikä kiusaaminen katso ikää. Kiusaaminen netin kautta on tuttu ongelma kouluille: arvioiden mukaan henkinen väkivalta netin kautta on selvästi yleisempää kuin aiempi fyysinen väkivalta välitunneilla tai koulumatkoilla. Kuitenkin suurempi osa poliisille ilmoitetuista tapauksista on aikuisten välien selvittelyjä kuin lasten tai nuorten kiusaamistapauksia (KS 21.8.).

Tietyt ammattikunnat, kuten poliitikot, virkamiehet, opettajat, toimittajat ja poliisit, ovat häirinnälle alttiita. Myös kainuulaiset kunnanjohtajat (KS 20.8.) ovat saanet tuta henkilöön menevän nettikirjoittelun. Puolangan ex-kunnanjohtaja Esko Rautiainen teki tutkintapyynnön poliisille, kun katsoi vainoamisen menneen jo kiusaamisen puolelle.

Nettipoliisi saa vuosittain tuhansia yhteydenottoja nettikiusaamisesta tai -uhkailusta. Rikosilmoituksia kunnianloukkauksista tai laittomista uhkauksista tehtiin viime vuonna koko maassa noin 2 500, Oulun poliisilaitoksen alueella, johon Kainuukin kuuluu, 197. Luvut kertovat surullista tarinaa suomalaisista, joille internet näyttää olevan hyökkäävän ja solvaavan puheen sikiämisalusta.

On sanottu, että vihapuhe on sananvapauden kääntöpuoli, joka on pakko kestää. Ei ole pakko. Suomessa on kyllä sananvapaus, mutta sitä pitää käyttää niin, että se ei loukkaa ketään.

Vihapuheen kitkentään tarvitaan paitsi julkista valtaa myös vastuullisia viestimiä, koululaitosta, varhaiskasvatusta, koteja – meitä kaikkia.

Ilmapiirin puhdistaminen on yhteinen asia, ja alkuun pääsee yksinkertaisilla asioilla, kuten hyvillä tavoilla.

Muutos lähtee yksilöstä, sinusta.