Kaavaehdotuksessa on hyviä tavoitteita

Juha Neuvonen / arkisto

Kajaaninjoen rannat ovat esimerkki onnistuneesta kaavoituksesta ja puistosuunnittelusta. Uudessa kaavaehdotuksessa pyritään poistamaan autoliikenne linnanraunioilta.

Kajaanin keskustaajaman osayleiskaavaehdotus on parasta aikaa nähtävillä. Kaavaehdotuksessa linjataan keskustan kehittämisen suuntia ja samalla päivitetään olemassa olevaa osayleiskaavaa, joka on vuodelta 1993.

Kaupunkikeskustojen kehittämisen painopisteet ovat vuosien saatossa muuttuneet. Perinteisesti Suomessa on rakennettu matalia rakennuksia laajalle alueelle, mikä on kasvattanut kaupunkien sisäisiä välimatkoja ja tehnyt keskustoista hiljaisia. Taannoinen peltomarkettien rakentamisvillitys tyhjensi monen kaupungin keskustaa entisestään.

Kajaanissa tavoitellaan nyt keskustarakenteen tiivistämistä, kuten monessa muussakin kaupungissa. Jo rakennettuja alueita pyritään tilkitsemään ja täydennysrakentamaan.

Taustalla on paitsi pyrkimys saada keskustaan lisää asukkaita ja eloa, myös ilmastonmuutos. Tiiviillä kaupunkirakenteella voidaan hillitä päästöjä merkittävästi: haja-asutusalueen liikennepäästöt rakennettua kerrosneliömetriä kohden ovat jopa 13-kertaiset verrattuna kaupunkien keskuksiin. Myös rakennusmateriaaleilla ja esimerkiksi lämmitysratkaisuilla on merkitystä ilmaston kannalta.

Suomalaiset kuitenkin kaipaavat ympärilleen myös vehreyttä. Kajaanissakin tavoitelluin asuinpaikka on lähellä palveluja mutta veden ääressä. Vaikka kaavoituksessa pyritään tiiviyteen, on tämä otettava huomioon. Puistoilla ja viheralueilla on roolinsa niin kaupunkien viihtyisyyden lisäämisessä kuin kaupunkien ilmanlaadun parantajina, ja tämä on Kajaanissa kiitettävästi ymmärretty.

Kritiikkiä rantatonttien vähäisyydestä kuulee säännöllisesti. Palautteessa olisi hyvä ottaa huomioon se, että rantatonttikäyttöön soveltuvaa, kaupungin omistamaa maata on vapaana vain vähän. Yhteiset ja hyvin hoidetut ranta-alueet kaupunkikeskustassa ovat tärkeitä viihtyisyystekijöitä, eikä niitä pidä kaavoittaa yksityiskäyttöön.