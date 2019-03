Kainuun sotessa pitää pystyä luomaan uutta säästöjen ohessa

Raija Suopajärvi / Arkisto

Kainuun soten yhtymähallitus päätti keskiviikkona, että sote lähtee tasapainottamaan talouttaan nopealla aikataululla. Luupin alla on muun muassa tilojen käytön tehokkuus.

Kainuun soten yhtymähallitus päätti keskiviikkona, että sotessa aletaan tasapainottaa taloutta nopealla tahdilla. Taustalla on viime vuonna syntynyt 20,8 miljoonan euron alijäämä, jota halutaan kuroa umpeen.

Säästöjä haetaan muun muassa tilojen käyttöasteita tarkastelemalla, rekrytoinnin tiukentamisella, rajoittamalla hankintoja ja palveluverkkoa tarkastelemalla. Keskeistä olisi saada erikoissairaanhoidon käyttö vähenemään, koska iso osa kulujen kasvusta selittyy sen lisääntymisellä. Erikoissairaanhoidon lähetekäytäntöjä aiotaankin tarkastella, mikä tarkoittanee sitä, että jatkossa erikoissairaanhoidon portilla on yhä tiukempi vartija.

Säästötoimien listalla ovat myös ”toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset, joilla on myönteinen talousvaikutus”. Vielä ei kuitenkaan tunnu olevan tietoa siitä, mitä nämä muutokset voisivat olla. Käytännössä luupin alle joutunevat soten yksiköt ympäri maakuntaa. Aukioloaikoja, palvelupalettia ja palvelujen sijaintia joudutaan arvioimaan uudestaan.

Jotta erikoissairaanhoidon tarve vähenisi, tulee perusterveydenhuollon olla toimivaa ja tehokasta. Niin sosiaali- kuin terveyspuolen ongelmiin pitäisi pystyä tarttumaan varhaisessa vaiheessa, jotta kalliilta erikoissairaanhoidolta tai sosiaalipuolen raskailta palveluilta vältyttäisiin. Kun talous on tiukka, voi ennaltaehkäiseviin toimiin olla vaikea tarttua, vaikka se olisi tulevaisuuden kannalta järkevää.

Haasteena Kainuulla on ikärakenne ja maakunnan sairastavuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Kainuu on yksi niistä maakunnista, joissa säästöjen saavuttaminen voi olla erityisen hankalaa.

Kainuulaisia ei kuitenkaan voi jättää hoitamatta. Kainuun sote on selkä seinää vasten, mikä voi toisaalta olla hyvä: nyt rakenteet ja toimintatavat on pakko perata. Kun resurssi tiukkenee, ei vanhoilla opeilla pärjätä, vaan uusia on luotava. Soten johto, henkilöstö ja päättäjät ovat tässä avainasemassa.