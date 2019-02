Kainuusta voi kasvaa aito matkailumaakunta

KS arkisto

Matkailussa on Kainuussa paljon potentiaalia ja lupaavat näkymät. Yksi tärkeä etappi kehittämisessä oli Hossan saaminen kansallispuistoksi.

Eri puolilta Kainuuta kuuluu myönteisiä uutisia matkailun kehittymisestä.

Tilastojen perusteella matkailijoiden yöpymisten lisääntyminen on ollut erityisen voimakasta Sotkamossa. Siellä matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät viime vuonna 8,5 prosenttia. Kovin kasvuvauhti oli ulkomaalaisten matkaajien määrässä, sillä heidän yöpymisensä lisääntyivät jopa 45,8 prosenttia.

Ukkohalla-Paljakan ja Kehys-Kainuun matkailussa näyttäisi tilastojen valossa olevan laskua, mutta alueiden matkailutoimijoiden kokemus kertoo päinvastaista. Tilastointiin vaikuttavat monet seikat, kuten matkailutoimijoiden koko, ja siksi tilastot eivät tässä kohtaa anna aihetta huoleen.

Ulkomaalaisten matkaajien määrän voimakkaalle kasvulle löytyy yksittäisiä, selittäviä tekijöitä. Iso vaikutus on ollut Vuokatissa harjoittelevilla kiinalaisurheilijoilla. Muissakin kansallisuuksissa on kuitenkin selvää kasvua.

Lappi on saatu matkailun avulla uudenlaiseen nousuun. Vaikka matkailun sesonki on kausiluontoinen eikä vielä kanna tasaisesti ympäri vuoden, ovat kasvavat matkailijavirrat tuoneet työtä, toimeentuloa ja uusia palveluja lappilaisille.

Kainuulla on kaikki edellytykset päästä samaan. Ulkomailta tuleva turisti ei erota maakuntarajoja vaan tulee pohjoisen eksotiikan perässä.

Tärkeää kuitenkin on, että Kainuu löytää oman profiilinsa ja omat vahvuutensa matkailussa. Pikku Lappia ei kannata tänne rakentaa. Urheiluun liittyvässä matkailussa on jo tehty hienoja avauksia. Paljon potentiaalia on myös muun muassa luontomatkailussa, puhtaassa ilmassa, rauhallisuudessa ja vuodenajoissa.

Matkailija haluaa entistä enemmän aitoja kokemuksia päälle liimatun hulabaloon sijaan. Pienistä asioista voi löytyä pohja suurille kehityskaarille. Nämä asiat täytyy osata tunnistaa, tuotteistaa ja markkinoida.