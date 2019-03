Kainuusta voisi tulla kärkikohde luontomatkailuun

Juha Neuvonen / arkisto

Hossa on yksi tärkeä luontomatkailukohde Kainuussa. Sille tehdään parhaillaan uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

Luontomatkailun suosio kasvaa jatkuvasti Suomessa. Esimerkiksi kansallispuistojen käyntimäärät nousivat viime vuonna kaksi prosenttia, ja trendi on ollut nouseva jo jonkin aikaa.

Ilmiö on tuttu myös maailmalta. Luontomatkailun suosion kasvua tukevat monet kansainväliset trendit, kuten turvallisuuden arvostamisen kasvu, ihmisten kiinnostus omaa terveyttään ja hyvinvointiaan kohtaan sekä downsiftaus. Ilmastonmuutoksen myötä luonto on noussut aiempaa vahvemmin keskusteluun, ja moni hakee lomallaan puhdasta ympäristöä, raikasta ilmaa ja kokemusta hiljaisuudesta.

Suomella on tarjota juuri näitä, ja esimerkiksi Kainuulla on käytännössä koko paketti koossa. Hossan saaminen kansallispuistoksi oli tärkeä päänavaus kainuulaisessa luontomatkailussa, ja sen vanavedessä onkin jo nähtävissä laajempaa kasvua. Myös Sotkamon Hiidenportin kävijämäärä kasvoi roimasti viime vuonna.

Kainuussa vahvaa on myös metsästysmatkailu. Valtion mailla, joita on erityisen paljon juuri Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, tehtiin viime vuonna 500 000 eränkäyntipäivää valtion eräluvilla. Kun mukaan lasketaan muilla oikeuksilla valtion mailla metsästäneet ja kalastaneet, nousee eränkäyntipäivien määrä huikeaan yli kahteen miljoonaan viime vuonna.

Metsästyskortin maksaneita ihmisiä on Suomessa joka vuosi noin 300 000, ja näistä aktiivisesti metsällä käy reilu 200 000. Vapaa-ajan kalastajia on noin 1,5 miljoonaa. Kummassakin joukossa on väkeä, jolta löytyy maksukykyä ja halua satsata harrastukseensa.

Suomalaisessa erämatkailussa pyörii jo noin 35 miljoonan euron liikevaihto, mutta sen tuotteistaminen ja vientimahdollisuudet ovat vielä lapsenkengissä. Sama koskee luontomatkailua laajemmin. Kainuussa kannattaisikin nyt kiivaasti miettiä, miten maakunnasta tehdään luontomatkailun kärkikohde – tietenkin luonnon kantokyky huomioon ottaen.