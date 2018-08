Kajaani panostaa vetovoimaan

Anttijussi Ripaoja / arkisto

Kansalaisten mielipiteitä vetovoimaisesta Kajaanista selvitettiin heinäkuussa markkinakadulla.

Vaikuttaa siltä, että Kajaanin kaupungin markkinointipäällikkönä vastikään aloittanut Sanna Heinonen on käärinyt hihat ja tarttunut toimeen topakasti. Kajaani selvittää nyt useammankin kyselyn voimin sitä, mikä ihmiset saa tulemaan Kajaaniin ja pysymään siellä. Kyse on nykyisistä muotisanoista: vetovoima ja pitovoima.

Ne ovat merkityksellisiä, sillä muutamassa vuodessa maamme talous on kääntynyt päälaelleen. Pahasta työttömyydestä on siirrytty työvoimapulan aikaan ja vaikka se kuulostaa positiviiselta ongelmalta, on se ihan aito ongelma monelle yritykselle.

Jos alueen vetovoima ei ole riittävä, töiden perässä ei muuteta tänne. Ja jos yritys ei näin saa tarvitsemaansa työvoimaa, se muuttaa sinne, missä tekijätkin ovat.

Kajaanin kaupunki toteutti ensimmäisen kyselyn kesällä markkinakadun aikaan. Sillä selvitettiin niitä tekijöitä, jotka vahvistaisivat kaupungin vetovoimaa. Vastaajia oli 600, joista 80 prosenttia oli kajaanilaisia. Vetovoimatekijöinä korostui yhteisöllisyyden, yhteistyön ja positiivisuuden merkitys. Viheralueita, toreja ja linnaa haluttiin kehittää. Nuorten ja työttömien asemaan haluttiin parannusta.

Kajaani myös nähtiin luontokaupunkina, jossa korostuu siisteys ja kierrätys.

Toinen kysely on vasta tuloillaan ja se kohdistetaan muun muassa 25-35-vuotiaisiin, Kainuusta viime vuosina pois muuttaneisiin. Heiltä tullaan kysymään, millä eväillä olisi mahdollista muuttaa takaisin. Kajaani selvityttää myös asukastyytyväisyystutkimuksen osana kaupunkistrategiaansa.

Hyvä että selvitetään ja toivottavasti havainnoista tehdyt johtopäätökset viedään myös käytäntöön. Niin monen mielikuvissa Kajaani on harmaa teollisuuskaupunki ja korpi-Kainuu Suomen pahin tyttömyysalue.

Strategioissa on korostettu sujuvaa arkea ja nyt viimeksi vetovoimaisuutta, väestön hyvinvointia ja innovatiivisuutta. Kansalaiskyselyn perusteella positiivisuudella on iso vaikutus mielikuvaan alueesta. Seuraavaan kaupunkistrategiaan voisikin sisällyttää sanat iloinen ja energinen.