Keitä ne on ne sankarit?

Juha Neuvonen / arkisto

Seija Ryhäsen kaltaiset omaishoitajat ovat todellisia arjen sankareita tämän päivän itsenäisessä Suomessa.

Itsenäisyyspäivän aikaan on tapana nostaa esille suomalaisia sankareita. Hautausmaalla sankareita lepää pitkissä riveissä. He antoivat henkensä isänmaan puolesta. Osa sotiemme veteraaneista on yhä keskuudessamme. Tämän päivän sankareita muistetaan erilaisin ristein ja ansiomerkein. Puolustusvoimissa ja reservissä myönnetään ylennyksiä.

Kaikki ovat tärkeitä huomionosoituksia päivänä, jolloin muistamme olla iloisia ja onnellisia siitä, että saamme elää turvallisessa maassa ja päättää demokraattisesti itse omista asioistamme.

Tasavallan presidentin vastaanotolla näemme monia nykyajan sankareita: on menestyneitä urheilijoita, taiteentekijöitä, elinkeinoelämän johtohahmoja ja mielipidevaikuttajia.

Heilläkin on tärkeä paikkansa suomalaisten sydämessä. Menestyvät urheilijat nostavat kansakuntamme itsetuntoa harmainakin aikoina ja kulttuurintekijät pitävät suomalaisten henkistä vireyttä yllä.

Yritysjohtajat työllistävät, vievät eteenpäin maamme taloutta ja varmistavat sen, että yhteiskunnassa riittää verotuloja yhteiseen kassaan.

Mielipidevaikuttajat tarjoavat meille ajatuksillaan tilaa olla samaa tai eri mieltä ja haastavat päättäjiä parantamaan asioita.

Sitten ovat vielä ne sankarit, jotka eivät paistattele parrasvaloissa viikosta toiseen. He tekevät sitä näkymätöntä työtä, johon yhteiskunta ei kunnolla ehdi tai pysty. He pitävät läheisistään huolta.

Seija Ryhäsen (KS 26.11.) kaltaisia omaishoitajia on Suomessa kymmeniä tuhansia. He pitävät huolta puolisostaan, vanhemmistaan tai lapsistaan.

Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta. Näistä 60 000 on vaativia ja sitovia. Omaishoitosopimuksia on tehty yli 40 000. Jokainen taitaa tänä päivänä tuntea jonkun omaishoitajan.

Työ on raskasta eikä useinkaan palkitsevaa. Omaishoitajia motivoi rakkaus läheistään kohtaan.

Omaishoitajat ovat todellisia arjen sankareita. Heitä on kiittäminen siitä, että tämän päivän itsenäisessä Suomessa pidetään huolta niistäkin, jotka itse eivät siihen enää pysty.