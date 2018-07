Keskusta ei saanutkaan lisävoimaa

Suomen keskusta kokoontui noin kuukausi sitten Vuokattiin pitämään puoluekokousta, josta se haki voimaa ja vauhtia ensi kevään vaaliruljanssiin. Ennen kokousta keskustan suosio oli Taloustutkimuksentekemissä mittauksissa mukavasti noussut. Nyt vastaava mittaus kuitenkin pudotti keskustan kannatuksen 16,6 prosenttiin.

Tulos on varmasti pettymys puoluejohdolle, joka oli Sotkamossa vakuuttunut uuden nousun alkamisesta. Myös puolueväki laajalti uskoi pääministeri Juha Sipilän saavuttavan tavoitteensa eli jatkavan pääministerinä toisenkin kauden. Se vaatisi puolueen nousua jälleen ykköseksi.

Ykköstila on kovin etäällä keskustasta. Sdp on piikkipaikalla kuitenkin vain 20,3 prosentin kannatuksessa ja kokoomus tulee kantapäillä reilun puolen prosenttiyksikön päässä. Demareiden ero keskustaan on 3,7 prosenttiyksikköä ja kokoomuksenkin 3,1 prosenttiyksikköä.

Viimeisen vuoden aikana keskustan kannatusvaihtelut Ylen mittauksissa mahtuvat vain 2 prosenttiyksikön sisään. Kokoomuksen suosio on liikkunut enemmän eli 3,5 prosenttiyksikön sisällä. Oppositiossa sdp:n kannatus on liikkunut peräti 5,4 prosenttiyksikön ja vihreillä 3,9 prosenttiyksikön sisällä.

Melkoisia muutoksia on tapahtunut vuodessa ja voi tapahtua vielä seuraavan 10 kuukaudenkin aikana.

Sipilän vetovoimasta Helsingin Sanomien tuoreet mittaukset eivät luvanneet hyvää. Sipilä on puoluejohtajista häntäpäässä, kun äänestäjät arvioivat heidän kykyään vetää puolueelleen äänestäjiä. Pääministerisuosikkina Sipilä jää sekä Antti Rinteen että Petteri Orpon jälkeen kolmoseksi aika selvällä erolla.

Sipilällä on leimautunut hallituksen epäsuosittujen leikkausten ja junnaavien hankkeiden suurimmaksi syntipukiksi. Tätä taakkaa pääministerin on vaikea väistää.

Huolta keskustassa herättää erityisesti se, että keskustan kannattajia on siirtynyt nukkuvien puolueeseen erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa eli vahvimmilla kannatusalueilla. Paha epäonnistuminen maakunta- ja sote-uudistuksessa voi suistaa keskustan yhä alemmas.

Ylen mittauksen suurin muutos oli perussuomalaisten kahden prosentin hyppäys yhden kuukauden aikana. Selitystä on haettu maahanmuuttoasioiden noususta keskusteluun koko Euroopassa. Toinen selitys lienee se, että kantaansa perussuomalaisten ja sinisten välillä pohtineet äänestäjät ovat tekemässä ratkaisunsa. Sinisten kansanedustajien ja ministereiden tulevaisuus näyttää nimittäin aika tummalta, ellei jopa mustalta. Myös demareilta on valunut duunarimiehiä jälleen perussuomalaisiin.