Kiristynyt ilmapiiri ei ole suomalaisten etu

Jussi Leinonen / arkisto

Olisi ikävää, jos Suomen vaalikentillä turvallisuutta jouduttaisiin takaamaan poliisin voimin. Turvallisuus on yksi suomalaisen yhteiskunnan valttikorteista.

Viikonloppuna ja alkuviikosta kantautui huolestuttavia uutisia suomalaisilta vaalikentiltä. Sunnuntaina ulkoministeri Timo Soini (sin.) joutui hyökkäysyrityksen kohteeksi ollessaan Vantaalla Korson torilla tapaamassa äänestäjiä. Maanantaina vasemmistoliiton helsinkiläisehdokkaan Suldaan Said Ahmedin kimppuun käytiin metroasemalla Helsingissä.

Yle uutisoi maanantaina myös Oulun kaupunginvaltuutetuille tehdystä kyselystä, jonka mukaan Oulussa ilmapiiri on koventunut syksyn seksuaalirikosvyyhdin paljastuttua. Vihapuhetta koetaan olevan jopa valtuustosalissa, ja päättäjiin kohdistuu uhkauksia. Osa vihapuheen ja uhkausten kohteista on ehdolla eduskuntavaaleissa.

Koventuneesta retoriikasta osoitus on myös perussuomalaisten vaalivideo, joka on kuohuttanut mieliä viime päivinä. Esimerkiksi Finnkino poisti poliittista väkivaltaa sisältävän videon teattereistaan eilen.

Poliitikot ovat Suomessa saaneet toistaiseksi liikkua vapaasti ja turvallisesti ilman erityisjärjestelyjä. Ministereiden liikkumista toki turvataan, mutta järjestelyt ovat mittaluokaltaan pieniä. Johtavat poliitikot presidenttiä myöten voivat piipahtaa kaupassa, ravintolassa tai lenkillä ilman näkyviä turvamiesten saattueita.

Turvallisuus ja luottamus kanssaihmisiin ovat suomalaisen yhteiskunnan vahvuus. Hyökkäys vaalikentillä työtään tekevää poliitikkoa kohtaan onkin hyökkäys myös suomalaista demokratiaa ja yhteiskuntaa kohtaan. Myös some-keskusteluiden koventunut retoriikka on omalta osaltaan luomassa turvattomuutta.

Tämä on kehityssuunta, jota Suomeen ei toivo. Se on myös kehityssuunta, johon me kaikki voimme vaikuttaa omalla käytöksellämme. Kriittistäkin keskustelua tarvitaan, mutta samalla tarvitaan nykyistä parempia keskustelutaitoja. Väkivalta, uhkaukset ja some-kuplasta toiseen huutelut repivät yhteiskuntaa hajaannukseen, eikä se ole suomalaisten etu.