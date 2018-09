Koululle ansaittua näkyvyyttä

Ville-Pekka Ikola

Tuupalan koulun valinta Arkkitehtien Finlandia -kilpailun ehdokkaaksi nostaa hyvin esiin kainuulaisen kouluverkoston tasoa laajemminkin.

Kuhmolaisen Tuupalan puukoulun valinta Arkkitehtien Finlandia -palkinnon ehdokkaaksi on mainio osoitus kainuulaisten koulurakennusten tasosta. Kuhmon koulun ovat suunnitelleet samat arkkitehtitoimistot kuin Kajaanin Lehtikankaan monitoimitalon. Molemmat ovat uusia, huippumoderneja ja sisäilmaltaan puhtaita työpaikkoja lapsille ja nuorille. Tuupalan koulu saa vielä ylimääräisen ekologisuusleiman siitä, että se on rakennettu pääasiassa puusta.

Raati nosti tärkeän seikan esiin perustelussaan Tuupalan koulun ehdokkuutta. Sen mukaan huolellisesti suunniteltu arkkitehtuuri ja onnistunut akustiikka muodostavat muistettavaa, monikäyttöistä, mittakaavaltaan vaihtelevaa sekä viihtyisää tilaa käyttäjien vivahteikkaan elämänmenon näyttämöksi.

Raadin mielestä Tuupalan puukoulu on ilahduttava muistutus siitä, että inspiroivaa, kokonaisvaltaisesti terveellistä elinympäristöä on mahdollista rakentaa myös sellaisissa hankkeissa, joiden käytössä ei ole erityisen mittavia taloudellisia resursseja.

Tämä on erityisen arvokasta tänä päivänä, kun koulurakentaminen on ollut usein esillä negatiivisessa mielessä. Kosteus- ja homevaurioita on jouduttu korjaamaan laajasti. Oppilaita on siirretty parakkeihin ja muihin väistötiloihin. Yhteiskunnan rahaa palaa eikä korjaamalla kuitenkaan päästä yhtä hyvään lopputulokseen kuin uutta rakentamalla.

Kainuulainen koulutarjonta saa kilpailun kautta ansaitsemaansa julkisuutta. Sekä Tuupalan että Lehtikankaan koulut ovat isoja panostuksia kunniltaan. Ne ovat kuitenkin investointeja tulevaan, sillä puhdas työympäristö pitää tulevat veronmaksajat terveinä. Parhaimmillaan ne myös toimivat alueiden vetovoimatekijöinä. Muuttohalukkuutta voi lisätä entisestään se, että lapsille on tarjolla monipuoliset, virikkeelliset, nykyaikaiset ja ennen kaikkea puhtaat työskentelytilat. Se ei ole tänä päivänä itsestäänselvyys.

Samalla tämä on kunnianosoitus sillä puurakentamisen keskittymälle, joka Kuhmoon on syntynyt Woodpoliksen ympärille.