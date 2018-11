Kuntaverojen erot kasvavat entisestään

Verotuksen epätasa-arvo lisääntyy entisestään. Lähes puoli miljoonaa ihmistä maksaa ensi vuonna kotikunnalleen korkeampaa veroa, sillä verotus kiristyy ensi vuonna 46 kunnassa ja alenee vain viidessä kunnassa. Kainuussa kuntaverot säilyvät ennallaan.

Kuntien asukasluvulla painotettu keskimääräinen kunnallisveroprosentti on ensi vuonna 19,88 prosenttia. Vauras Kauniainen jatkaa Manner-Suomen keveimpänä verottajana ja perii 17 prosenttia – Ahvenanmaalla on kolme vielä huokeamman verotuksen kuntaa. Korkein veroprosentti on yhä 22,5, esimerkiksi Haapajärvellä ja Reisjärvellä.

Suomen 311 kunnasta 180:n veroprosentti on 21 tai enemmän, jolloin ne luokitellaan kriisikunniksi. Kunnista selvästi yli puolet eli 58 prosenttia on siis tällä mittarilla kriisikuntia. Kainuun keskimääräinen veroprosentti on 21,22.

Vain noin 26 000 kuntalaisen vero laskee. Manner-Suomessa veroprosentti putoaa Kiteellä ja Kustavissa. Keveimmän verotuksen Ahvenanmaalla Maarianhaminan lisäksi pari kuntaa pystyy edelleen laskemaan veroprosenttiaan.

5,5 prosenttiyksikön ero Manner-Suomen alimpien ja korkeimpien kunnallisveroprosenttien välillä on erittäin merkittävä. Korkeimman veron kunnissa verotus on noin kolmanneksen huokeimpia kuntia kireämpää.

Vinoutta kärjistää se, että alhaisimman verotuksen kunnat ovat yleensä samaan aikaan varsin vauraita ja pystyvät antamaan asukkailleen parhaat palvelut.

Korkeimmän veroprosentin kunnissa tulotaso on keskimäärin pienempi kuin alhaisen verotuksen kunnissa – näin pienemmistä tuloista maksetaan usein korkeampaa kunnallisveroa.

Maakuntahallinnon tullessa valtio rahoittaa maakuntia ainakin aluksi omista verotuloistaan.

Tällöin kunnallisverotuksen epätasa-arvo kasvaa edelleen rajusti. Kaikkien kuntien tuloveroprosentteja nimittäin alennetaan noin 12,5 prosenttiyksikköä. Näin Kauniaisten veroprosentiksi jäisi nykytasolla laskien vain 4,5, mutta Reisjärvelle 10 ja esimerkiksi Paltamoon 9,5. Suhteellinen veroero kasvaisi jyrkästi.

Reisjärveinen maksaisi kunnalle 122 prosenttia enemmän kuin kauniaislainen! Ja nykyisin Kainuun kovimman kuntaverotuksen (22,0 %) Paltamossa uusi kuntaverotus (9,5 %) olisi 111 prosenttia kovempi kuin Kauniaisissa.