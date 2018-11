Kutsunnat on samalla katsastus

Susanna Kinnunen / arkisto

Kutsunnat on tärkeä läpileikkaus 18-vuotiaaseen nuorisoon, jossa jokainen kohdataan kasvokkain.

Armeija haluaa pitää kiinni nykymallisesta kutsuntakäytännöstä. Pääesikunnan asevelvollisuusalan johtaja, everstiluutnantti Vesa Tohkanen totesi Kainuun Sanomissa (KS 23.11.) ettei pääesikunta ole ajamassa sellaista uudistusta, että kutsunnat järjestettäisiin sähköisesti. Tällaista asiaa puolustusvoimilta säännöllisesti kysytään ja monet muut viranomaistoiminnot ovat jo siirtyneet tai siirtyvät sähköiseksi verkossa hoidettavaksi.

Tohkasen mukaan armeija puolustusvoimat aikoo jatkossakin jalkautua kuntiin ja järjestää yhden henkilökohtaisen tapaamisen kutsuntaikäisen eli tämän syksyn osalta vuonna 2000 syntyneen nuoren miehen kanssa. Vapaaehtoisesti asepalvelukseen hakeville naisille järjestetään oma hakuprosessinsa keväisin.

Kutsunnoilla on pitkä perinne ja niiden perustarkoitus on säilynyt samana: määrittää nuoren kelpoisuus asepalvelukseen.

Kutsunnat on tärkeä vaihe nuoren elämässä ja sen merkitys on suuri myös yhteiskunnan näkökulmasta. Se on kenties viimeinen kerta, kun viranomaiset saavat kontaktin käytännössä jokaiseen ikäluokkansa nuoreen mieheen.

Tämä kasvokkain tapahtuva kontakti voi olla merkityksellistä myös nuorelle itselleen.

Kutsunnoissa käy vuosittain noin 30 000 poikaa. Iso osa heistä on vaarassa syrjäytyä eikä yhteiskunta välttämättä edes tunnista ongelmaa jokaisen kohdalla.

Kutsunnat on ikäluokan katsastus, jossa pitäisi tunnistaa ne, joiden elämä on menossa väärään suuntaan.

Monelle nuorelle voi olla merkitystä silläkin, että joku ylipäätään on hänestä kiinnostunut. Alokasaikana on tapana sanoa, että kenellä tahansa saattaa olla kenraalin natsat taskussaan. Tuossa vaiheessa nuoret ovat kaikki samalla viivalla. Koulumenestyksellä tai sosiaalisella taustalla ei ole merkitystä.

Joku saattaa saada elämälleen kimmokkeen tämän tiedostamisesta. Tärkeää on sekin, että armeija pystyy tuottamaan vuosittain koko miespuoliseen ikäluokkaan perustuvaa faktaa siitä, missä kunnossa meidän 18-vuotias nuorisomme on.