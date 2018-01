Lääkäripulaan selviämisoppia naapurista

Maija Räsänen / arkisto

Kainuun terveyskeskuksissa on lähes viidenneksen vajaus lääkäreistä.

Lääkäriliiton viime torstaina julkaisema tutkimus terveyskeskusten lääkäritilanteesta antoi tylyt lukemat Kainuulle. Liki viidennes terveyskeskuslääkäreiden viroista oli täyttämättä. Vaje oli täällä maan suurin.

Tilanne on mennyt huonompaan suuntaan. Vastaavassa kyselyssä vuosi sitten Kainuussa oli 50 vastaanottotyötä tekevästä lääkärinvirasta täyttämättä viisi virkaa eli noin 10 prosenttia. Nyt virkoja oli täyttämättä lähes kaksi kertaa enemmän. Vaikka tilanne on hieman helpottanut vuodenvaihteen jälkeen, hyvälle tasolle on vielä pitkä matka.

Terveyskeskusten lääkäripula ei ole uusi ilmiö. Vuonna 2013 OECD totesi maaraportissaan, että Suomen terveydenhuollossa painopiste on hoitoketjun loppupäässä eli erikoissairaanhoidossa. Samalla kun resursseja on siirretty sairaaloihin, erikoissairaanhoidon tehtäviä on siirretty terveyskeskuksiin. Kainuussa lääkäripula näkyi kouriintuntuvasti vuosikymmenen alkupuolella muun muassa pitkinä hammashoitojonoina.



Asiaan kuitenkin puututtiin ja jonot saatiin lyhenemään. Nyt hoitotakuussa on pysytty, mutta pitkään jatkuessaan lääkäripula tulee eittämättä heikentämään tilannetta. Lääkäripulaan pitääkin kiinnittää aktiivisesti huomioita. Laiminlyönnit perusterveydenhoidossa lisäävät aikanaan tarvetta erikoissairaanhoitoon ja se maksaa. Siihen meillä ei ole varaa.

Vertailu Pohjois-Karjalaan on mielenkiintoista, sillä Kainuun ohella myös se on harvaan asuttua aluetta ja sairastuvuuskin samaa luokkaa. Toisin kuin Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ei kuitenkaan ole lainkaan pulaa lääkäreistä.

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen pääsihteeri Marika Poutiainen löysi eroja muun muassa siitä, miten lääkäreiksi opiskelevat arvostavat kyseisten maakuntien terveyskeskuksia ja sairaaloita opiskelupaikkoina. Pohjois-Karjalassa annettiin paremmat arvosanat päivystysten pituudessa ja ohjauksen saatavuudessa.

Nuoren lääkäriksi opiskelevan kandin into jäädä töihin koulutuspaikkaansa riippuu varmasti siitä kokemuksesta, jonka hän sieltä saa. Myönteiseen ensivaikutelmaan kannattaa kiinnittää huomiota. Toki myös alueen vetovoimalla on vaikutusta.